Евгений Савин: Семин предлагал 120 тысяч долларов, в 12 раз больше, чем я получал в «Амкаре» - Советский спорт
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18 апреля 2020 19:56ФутболСергеев Иван

Евгений Савин: Семин предлагал 120 тысяч долларов, в 12 раз больше, чем я получал в «Амкаре»

Популярный футбольный видеоблогер раскрыл неожиданные подробности своей игровой карьеры.

«В 2007 году мог перейти из «Амкара» в московский клуб, - рассказал Савин в прямом эфире инстаграма Александра Кержакова. - Был вариант с ЦСКА. Но мы с моим тогдашним агентом Алексеем Сафоновым поехали на переговоры с «Локомотивом». Юрий Семин спросил, сколько дают в ЦСКА. А Сафонов сблефовал: сказал, 80 тысяч. Тогда мы договорились с «Локо» на 120 тысячах! Я чуть под стол не скатился. У меня в «Амкаре» зарплата была 10 тысяч долларов... В итоге все же выбрал ЦСКА. Считал, Газик - круче, чем Бышовец. Но переход сорвался. Пришлось возвращаться в Пермь».

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