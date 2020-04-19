Александр Мирзоян: То, что ругают белорусский чемпионат, мне непонятно Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян поделился мнением о чемпионате Белоруссии по футболу.

- Периодически смотрю этот чемпионат. Но, знаете, футбол без зрителей - это не то. Целостной картинки нет. Смотреть его мне неинтересно. А то, что ругают белорусский чемпионат, мне непонятно. Кто его ругает? Бывшие футболисты? Если наши бывшие футболисты считают, что там низкий уровень, пускай поедут туда и помогут белорусам поднять его, - цитирует «РИА Новости».

Ранее Сергей Ташуев, ранее тренировавший «Краснодар», «Анжи», «Кубань» и солигорский «Шахтер», высказался по поводу критики уровня чемпионата Белоруссии со стороны некоторых российских специалистов.

Позже по поводу возможной приостановки футбольного чемпионата из-за пандемии коронавирса высказался Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.