Роман Орещук: На данный момент наши футболисты зарабатывают непомерно много Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что российские футболисты зарабатывают слишком большие деньги.

- На данный момент наши футболисты зарабатывают непомерно много. Например, в клубах второй пятерки бундеслиги средняя чистая зарплата игроков составляет 400 тысяч евро в год. У нас такие деньги получают 75% премьер-лиги. Так зачем им куда-то ехать? Теперь они пересмотрят свое отношение. Ребята, езжайте за границу и зарабатывайте там. А здесь, в России, учитесь играть в футбол. Наш чемпионат должен быть трамплином, а не пристанищем, - передает слова Орещука RT.

Ранее Орещук заявил, что ситуация с пандемией коронавируса серьезно повлияет на российский футбол, а также поделился мнением о государственном финансировании российского футбола.

Напомним, что 17 марта было принято решение приостановить проведение чемпионата России из-за пандемии коронавируса. В начале апреля РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории страны до 31 мая 2020 года.