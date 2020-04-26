Роман Орещук: На данный момент наши футболисты зарабатывают непомерно много - Советский спорт
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26 апреля 2020 13:58Футбол

Роман Орещук: На данный момент наши футболисты зарабатывают непомерно много

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что российские футболисты зарабатывают слишком большие деньги.

- На данный момент наши футболисты зарабатывают непомерно много. Например, в клубах второй пятерки бундеслиги средняя чистая зарплата игроков составляет 400 тысяч евро в год. У нас такие деньги получают 75% премьер-лиги. Так зачем им куда-то ехать? Теперь они пересмотрят свое отношение. Ребята, езжайте за границу и зарабатывайте там. А здесь, в России, учитесь играть в футбол. Наш чемпионат должен быть трамплином, а не пристанищем, - передает слова Орещука RT.

Ранее Орещук заявил, что ситуация с пандемией коронавируса серьезно повлияет на российский футбол, а также поделился мнением о государственном финансировании российского футбола.

Напомним, что 17 марта было принято решение приостановить проведение чемпионата России из-за пандемии коронавируса. В начале апреля РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории страны до 31 мая 2020 года.

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