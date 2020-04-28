Алексей Сафонов: До сих пор не верю, что Дзюба мог залезть в чей-то кошелек Известный футбольный агент прокомментировал эпизод из своего сотрудничества с нынешним форвардом сборной России и «Зенита» Артемом Дзюбой, который недавно снова всплыл в прессе.

Напомним, бывший спортивный директор «Динамо» и агент Роман Орещук недавно заявил, что Сафонов спас карьеру Дзюбе, когда того выгнали из «Спартака» за историю с кошельком Владимира Быстрова.

«Думал, тему давно закрыли, - удивился Сафонов во время интервью «Советскому спорту». - Да, я вел дела Дзюбы, когда его не отпускали в другие московские клубы. Тогда возникли варианты с «Томью» и «Амкаром». В итоге договорились с Валерием Непомнящим, и Артем отправился в аренду в Томск. Оттуда он вернулся в хорошей форме и с хорошим послужным списком... А ту историю с кошельком ворошить не хочу. Поймите правильно: агент – как адвокат. До сих пор не верю, что Дзюба куда-то залезал. Но я в любом случае был обязан оставаться со своим игроком до конца. Поэтому постарался максимально быстро погасить среди журналистов ненужный шум».

Также Сафонов высказался о потенциальном новом главном тренере «Локомотива» Марко Николиче, перспективах уехать в Италию Александра Кокорина, возможном расширении РПЛ до 18 клубов и способе быстрее вернуть в Россию легионеров после пандемии. Полностью интервью с агентом скоро на сайте sovsport.ru.