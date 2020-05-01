Футболист, оскорбивший губернатора Приморья, поддержал вратаря Фролова, назвавшего россиян рабами

«Слышал, клуб хочет оштрафовать Фролова за критику в адрес властей, - заявил Калугин в интервью каналу «Футбольные темы». - Но я тогда не понимаю - у нас в стране диктатура? Свободы слова нет для человека? Какие пункты Конституции нарушены, чтобы Фролова штрафовать? Люди должны иметь право высказывать свое мнение, иначе это тоталитаризм».

Напомним, что Фролов два дня назад подверг критике действия властей во время пандемии коронавируса. В частности, он сравнил политическое устройство России с крепостным правом и назвал граждан такого государства «рабами». Вскоре после этих слов на официальном сайте «Крыльев» появилось заявление о том, что самарский клуб не разделяет позицию Фролова и благодарен руководителям страны и региона за помощь футболу. Кроме того, «Крылья» пригрозили Фролову дисциплинарными санкциями.

Калугин, в свою очередь, отличился жестким высказыванием в адрес губернатора Приморского края, который обрезал финансирование профессионального спорта из бюджета. Футболист назвал происходящее цирком-шапито и, таким образом, сравнил главу региона Олега Кожемяко с клоуном.

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