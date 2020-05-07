У двух сотрудников «Локомотива» диагностирована коронавирусная инфекция Стало известно о двух сотрудниках ФК «Локомотив», заразившихся коронавирусной инфекцией.

- В конце прошлой недели был диагностирован один случай, на этой - еще один. Один из них госпитализирован, один находится дома, - цитирует ТАСС пресс-службу «Локомотива».

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что у 64-летнего председателя правления клуба Леонида Федуна была диагностирована коронавирусная инфекция, и он находится на лечении в больнице.

Позже бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков и президент РПЛ Сергей Прядкин пожелали владельцу красно-белых скорейшего выздоровления.