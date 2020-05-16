Врач «Локомотива»: Надеемся, что через три-четыре недели Фарфан возобновит тренировки

- Мы начали активное лечение, надеемся, что через три-четыре недели Джефф возобновит тренировки, - приводит слова Карлицкого ТАСС.
Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что 35-летний перуанский форвард стал положительный тест на коронавирус. По его словам, перуанец не контактировал с другими игроками команды.
Напомним, что 15 мая исполком РФС принял решение доиграть футбольный чемпионат России-2019/20. Дата рестарта - 21 июня. «Локомотив», недавно заменивший Юрия Семина на Марко Николича на посту главного тренера, занимает в РПЛ второе место после 22 туров.
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