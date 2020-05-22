«Ахмат» опроверг сообщения о госпитализации Кадырова

21 мая телеграм-канал Baza распространил информацию о госпитализации Кадырова, которого якобы в связи с подозрениями на коронавирус перевезли из Грозного в Москву для лечения в специальной клинике. «Все хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил, - заявил Айдамиров агентству «РБК-Спорт». - Я с ним общался. Он находится в Чечне. У него все хорошо, он руководил и, дай бог, будет руководить нами долгие годы».

Напомним, что Кадыров занимает пост почетного президента «Ахмата». На перерыв в чемпионате-2019/20 грозненцы ушли на последнем месте в РПЛ. Сезон должен возобновиться 21 июня.

Ранее в интервью «Советскому спорту» бывший тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал об эффективности мер по борьбе с коронавирусом в Чечне в сранении с соседней Республикой Дагестан.