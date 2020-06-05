Сергей Балахнин: Многим клубам придется выживать и работать на то, чтобы отдавать игроков Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о возможных изменениях на трансферном рынке из-за пандемии.

- У богатых российских клубов будет еще больше возможностей забирать футболистов у менее обеспеченных команд. Многим придется только выживать и работать в большей степени на то, чтобы отдавать игроков. Этот формат может сделать лидеров РПЛ еще сильнее, но только на внутренней арене, а не на международной, - приводят слова Балахнина «Известия».

Ранее бывший спортивный директор «Ливерпуля» и лондонского «Тоттенхэма» Дэмьен Комолли рассказал о том, каким станет трансферный рынок после пандемии коронавируса, отметив, что ближайшим летом только три клуба английской премьер-лиги смогут тратить деньги на трансферном рынке.

До этого о том, как пандемия коронавируса повлияет на европейский футбол рассказал владелец «Спартака» Леонид Федун, заметив, что богатые клубы Европы одними из первых попросят ФИФА пересмотреть финансовый фэйр-плей.