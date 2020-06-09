РФС досрочно завершил молодежное первенство и объявил «Динамо» чемпионом страны Такое решение принято из-за пандемии коронавируса.

РФС принял решение досрочно завершить сезон в молодежном первенстве России.

Отмечается, что чемпионом страны признано московского «Динамо», набравшее 47 очков за 22 тура. Бело-голубые опережают ближайшего преследователя в лице ЦСКА на четыре очка.

Также сообщается, что досрочно завершен сезон в Юношеской лиге, а ее победителем признан футбольный клуб «Чертаново».

Добавим, что ранее РФС обозначил место проведения полуфинала Кубка страны «Зенит» – «Спартак», а также ввел пять замен в РПЛ и шесть – в Кубке России.