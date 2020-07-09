Андрей Козлов: Пока невозможно представить, как будет «Уфа» без Газизова

- Пока невозможно представить, как будет «Уфа» без него. Он считался лицом команды. Думаю, не все еще осознали. Газизов прошел все, что можно с командой. Это вызов для него, к которым он привык здесь, - цитирует Козлова «РИА Новости».

Ранее мнением об уходе Газизова в «Спартак» поделились главный тренер уфимского клуба Вадим Евсеев и председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов.

Во вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном. Накануне стало известно, что на должности генерального директора красно-белых Цорна сменит Шамиль Газизов.

Добавим, что после 27 туров чемпионата России «Спартак» набрал 33 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.