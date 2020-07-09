Андрей Козлов: «Уфа» - команда, которая постоянно растит игроков, тренеров, а теперь и менеджмент

- «Уфа» ‑ единственная команда в России, которая постоянно растит игроков, тренеров, а теперь и менеджмент. Данный пример еще раз доказал это. Уверен, что именно у него в «Спартаке» все получится, - цитирует Козлова «РИА Новости».

Ранее мнением об уходе Газизова в «Спартак» поделились главный тренер уфимского клуба Вадим Евсеев и председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов.

Во вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном. Накануне стало известно, что на должности генерального директора красно-белых Цорна сменит Шамиль Газизов.