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21 июля 23:09
автор: Виктор Шарафудинов

КДК РФС рассмотрит баннер фанатов «Зенита» против Федуна на следующем заседании

Скандал произошел во время матча петербургского клуба против «Спартака» в Кубке России.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза изучит обстоятельства появления баннера болельщиков «Зенита» во время полуфинала Кубка России, который состоялся в Санкт-Петербурге 19 июля.

Об этом заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц. Его слова цитирует пресс-служба Российского футбольного союза:

«Иные нарушения, отраженные в документах официальных лиц по данному матчу (в том числе демонстрация болельщиками «Зенита» несогласованного баннера), с целью детального изучения всех обстоятельств, сбора необходимых документов и доказательств будут рассмотрены КДК РФС на следующем заседании».

Во время игры против «Спартака» фанаты «Зенита» вывесили баннер, на котором был изображен владелец «Спартака» Леонид Федун в виде одного из героев британского научно-фантастического сериала «Черное зеркало». На полотне Федун с экрана разбитого телевизора смотрит на болельщиков красно-белых.

Также на баннере была сделана надпись Episode 1. По сюжета первого эпизода «Черного зеркала», вышедшем в 2011 году, чтобы спасти от террористов похищенного члена британской королевской семьи, премьер-министр Великобритании должен был в прямом эфире совокупиться со свиньей.

«Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. В финале петербургская команда 25 июля сыграет с «Химками».

источник: РФС
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КДК РФС рассмотрит баннер фанатов «Зенита» против Федуна на следующем заседании
Скандал произошел во время матча петербургского клуба против «Спартака» в Кубке России.
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