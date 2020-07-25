Сергей Семак: 1 августа начинаем готовится к новому сезону

- У нас первая группа выходит с выходных 30 июля, вторая - 31. И с 1 числа после обследования начинаем и готовится, - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге состоялся финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками». Победу в этой встрече со счетом 1:0 одержала команда из Санкт-Петербурга. Единственный мяч в этой встрече на свой счет записал нападающий Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

Следующий матч «Зенит» должен провести 7 августа. На эту дату запланирован матч за Суперкубок России. Соперником команды Семака станет «Локомотив».