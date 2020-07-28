Вадим Евсеев: Сложно понять, почему «Уфа» в феврале играет в Екатеринбурге?

«В августе четыре игры дома, против команд, которые финишировали на втором, пятом, шестом и седьмом местах. Думаю, зрителям будет интересно и эти матчи должны подогреть интерес к чемпионату в целом. Шесть стартовых туров сыграем меньше чем за три недели, но это нормально. Условия одинаковые для всех.

Мне сложно понять, если объявлено, что зимой надо играть в южных городах, почему мы в феврале играем в Екатеринбурге? Погода там идентична уфимской, это вызывает вопросы. Но в целом, даже учитывая серии выездных матчей в начале и конце сезона, все нормально. И одинаково для всех», - написал Евсеев в своем инстаграме.

Добавим, что в первом матче нового сезона «Уфа» на своем поле сыграет против «Краснодара».