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28 июля 22:05

Вадим Евсеев: Сложно понять, почему «Уфа» в феврале играет в Екатеринбурге?

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал календарь матче российской премьер-лиги.

«В августе четыре игры дома, против команд, которые финишировали на втором, пятом, шестом и седьмом местах. Думаю, зрителям будет интересно и эти матчи должны подогреть интерес к чемпионату в целом. Шесть стартовых туров сыграем меньше чем за три недели, но это нормально. Условия одинаковые для всех.

Мне сложно понять, если объявлено, что зимой надо играть в южных городах, почему мы в феврале играем в Екатеринбурге? Погода там идентична уфимской, это вызывает вопросы. Но в целом, даже учитывая серии выездных матчей в начале и конце сезона, все нормально. И одинаково для всех», - написал Евсеев в своем инстаграме.

Добавим, что в первом матче нового сезона «Уфа» на своем поле сыграет против «Краснодара».

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Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

источник: Instagram
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