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02 августа 16:19
автор: Юрий Нечаев

Нобель Арустамян: «Спартак» продолжит покупать

Красно-белые рассчитывают бросить вызов «Зениту» в следующем сезоне.

Футбольный комментатор Нобель Арустамян считает, что «Спартак» не ограничится подписанием Александра Кокорина и продолжит усиливать состав.

«Кроме Кокорина, как мы знаем, в «Спартак» переходит и Остон Урунов. Уже завтра он проходит медосмотр. Но не сомневаюсь: этим дело не ограничится. «Спартак» будет покупать. Но не менее важный для Газизова вопрос помимо новичков — продажи. После таких трат ему точно нужно будет расстаться с некоторыми футболистами, и хочется посмотреть, как Шамиль справится с этим. А продавать всегда сложнее, чем покупать», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным по схеме «3+1».

Вторую часть прошлого сезона 29-летний форвард на правах аренды выступал за «Сочи». В 10 сыгранных матчах футболист забил семь голов и сделал три результативные передачи.

19-летний полузащитник «Уфы» Урунов в прошлом сезоне провел за клуб 10 матчей.

9 августа в первом туре чемпионата России-2020/21 «Спартак» на своем поле примет «Сочи».

источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
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