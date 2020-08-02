Нобель Арустамян: «Спартак» продолжит покупать

Футбольный комментатор Нобель Арустамян считает, что «Спартак» не ограничится подписанием Александра Кокорина и продолжит усиливать состав.

«Кроме Кокорина, как мы знаем, в «Спартак» переходит и Остон Урунов. Уже завтра он проходит медосмотр. Но не сомневаюсь: этим дело не ограничится. «Спартак» будет покупать. Но не менее важный для Газизова вопрос помимо новичков — продажи. После таких трат ему точно нужно будет расстаться с некоторыми футболистами, и хочется посмотреть, как Шамиль справится с этим. А продавать всегда сложнее, чем покупать», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным по схеме «3+1».

Вторую часть прошлого сезона 29-летний форвард на правах аренды выступал за «Сочи». В 10 сыгранных матчах футболист забил семь голов и сделал три результативные передачи.

19-летний полузащитник «Уфы» Урунов в прошлом сезоне провел за клуб 10 матчей.