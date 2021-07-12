Полиция Лондона расследует расистские оскорбления в адрес футболистов сборной Англии

Полиция Лондона расследует факт расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии после поражения от итальянской сборной в финальном матче чемпионата Европы.

«Нам стало известно о ряде оскорбительных и расистских комментариев в социальных сетях, направленных в адрес футболистов после финала Евро-2020. Это абсолютно неприемлемо, недопустимо и будет расследовано», — цитирует RT полицию Лондона.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудили расистские высказывания болельщиков в отношении некоторых игроков национальной сборной.

Напомним, Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо не смогли реализовать пенальти в послематчевой серии. Рэшфорд угодил в штангу, уже обманув голкипера Джанлуиджи Доннарумму, а удар Санчо вратарь итальянцев отразил. Как и следующую попытку в исполнении 19-летнего Букайо Саки.

Добавим, что сразу после матча английские болельщики в соцсетях устроили травлю темнокожих футболистов, не сумевших забить пенальти, оскорбляя их на почве расовой принадлежности.