В сборной Англии отреагировали на расистские оскорбления в адрес игроков

Сборная Англии выступила с заявлением в связи с расистскими оскорблениями в адрес некоторых игроков после поражения от итальянской команды в финальном матче чемпионата Европы.

«У нас вызывает отвращение тот факт, что некоторые игроки нашей команды, отдавшие этим летом за нее все силы, подвергаются в интернете дискриминирующим оскорблениям после сегодняшнего матча», - цитирует RT пресс-службу английской сборной.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудили расистские высказывания болельщиков в отношении некоторых игроков национальной сборной.

Напомним, вышедшие на поле на 120-й минуте Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо не смогли реализовать пенальти в послематчевой серии. Рэшфорд угодил в штангу, уже обманув голкипера Джанлуиджи Доннарумму, а удар Санчо вратарь итальянцев отразил. Как и следующую попытку в исполнении 19-летнего Букайо Саки.

Добавим, что сразу после матча английские болельщики в соцсетях устроили травлю темнокожих футболистов, не сумевших забить пенальти, оскорбляя их на почве расовой принадлежности.