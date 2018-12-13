КХЛ назвала три клуба в зоне риска! А в сборной объяснили «пропажу» Дацюка

Хоккей 13 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» – об открытой тренировке сборной России, интервью ее руководителей и заявлении президента КХЛ.

Надеюсь, вы не забыли, что сегодня вечером стартует Кубок Первого канала, где сборная России в первом матче встретится со шведами.

А накануне наша команда провела единственную тренировку перед этим турниром и представила нам пять звеньев, игроки которых и будут представлять нашу страну на Евротуре. Наш обозреватель Владислав Домрачев довольно подробно разобрал состав.

А я сразу скажу, что в нем не оказалось именитого Павла Дацюка, а также одного из лучших снайперов КХЛ Антона Бурдасова. Армеец на турнире, видимо, вообще не сыграет, а уфимца отправили для начала в олимпийскую команду.

Но и именно с вопросов об этих игроках и началось интервью с главным тренером сборной России Ильей Воробьевым, которое записал обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко.

Вчера же прошло и очередное совещание руководителей клубов КХЛ. Если коротко, то крутых новостей оттуда две.

1) Аутсайдерами в рейтинге клубов КХЛ на сегодняшний день являются «Северсталь», «Адмирал» и «Амур». Об этом заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. Напоминаю, что по завершению этого сезона одна команда перейдет в ВХЛ, как это уже сделали «Кузня», «Югра» и «Лада».

2) Президент «Авангарда» Максим Сушинский объявил, что следующий сезон клуб, который условно продолжает считаться омским, вновь проведет в Балашихе. Другие варианты даже не рассматриваются.

Подробнее об итогах этого совещания – в материале нашего обозревателя Павла Лысенкова.

Он же написал колонку и о хет-трике Александра Овечкина, который стал для российского снайпера уже 21 в карьере. И это самый лучший показатель среди россиян когда-либо выступавших в НХЛ. Саша традиционно крут!

Также мы продолжаем тему 100-летия со дня рождения Анатолия Тарасова. На этот раз своими воспоминаниями об известном тренере делится олимпийский чемпион Игорь Ларионов. А заодно рассказывает, как наши игроки попадают в Зал славы в Торонто.

В КХЛ же прошло всего два матча. «Барыс» победил «Куньлунь» 4:1 и вплотную подобрался к «Авангарду», имея две игры в запасе. А китайцы, хоть и проиграли уже пять матчей кряду, продолжают удерживать позицию в зоне плей-офф в борьбе с «Трактором» и «Нефтехимиком».

Рижане в трудной борьбе одолели «Слован», но остались на девятом месте.

До понедельника матчей в КХЛ не будет. Все внимание - на сборную. Ждем вас на сайте «Советского спорта» - с подробностями о матчах нашей команды.