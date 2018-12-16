Чехи разбиты, а финнов ждем на «газоне» в Санкт-Петербурге! Все о хоккее - Советский спорт
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    • Хоккей16 декабря 2018 08:00Источник: «Советский спорт»Автор: Пономаренко Дмитрий

    Чехи разбиты, а финнов ждем на «газоне» в Санкт-Петербурге! Все о хоккее

    Дайджест «Советского спорта» – о том, что говорили игроки и тренеры нашей сборной, разгромив чехов, и уникальном воскресном матче.

    В субботу сборная России превзошла все ожидания и во втором матче на Кубке Первого канала разгромила чехов – 7:2, поквитавшись за поражение на ноябрьском Кубке Карьяла. Все подробности этого матча – в репортаже обозревателя «Советского спорта» Владислава Домрачева.

    Я же отмечу только два негативных момента в крупной победе наших.

    Первое – удар в голову Кирилла Капризова, после которого один из лидеров нашей команды на лед уже не вернулся. Причем, Давид Мусил явно намеренно врезал Кириллу, когда наш форвард его не видел.

    Второе – дубль в ворота нашей команды оформил Доминик Кубалик. Тот самый форвард, который и на Карьяла отгрузил в наши ворота хет-трик. Пять шайб за два матча на уровне сборных от одного игрока! Многовато будет. Пора подумать в следующий раз о персональной опеке.

    Обо всем этом мы поговорили после матча с главным тренером сборной России Ильей Воробьевым. Вот его интервью.

    Ну и, конечно, обозреватели «Советского спорта» пообщались в микст-зоне с главными героями этой встречи. А зажигали в нашем составе два Андрея – Локтионов и Кузьменко.

    Кузьменко упрекнул чехов за удары исподтишка. А себя, что никак не сделает хет-трик в составе национальной команды.

    Локтионов заявил, что гол забил из-за… ушибленной руки. И пообещал победу в Санкт-Петербурге.

    Напоминаем, что в воскресенье сборная России сыграет против финнов на футбольном стадионе. И в этом матче определится победитель Кубка Первого канала.

    Кстати, на нем уже побывал наш корреспондент Самир Арар. И он уверен, что там будет аншлаг.

    Все подробности этого уникального матча, а также свежие интервью игроков и тренеров о полученных впечатлениях вы найдете на сайте «Советского спорта». Идем на исторические рекорд!

    #Кубок Первого канала по хоккею#сборная россии по хоккею#сборная чехии по хоккею#воробьев илья#кузьменко андрей#локтионов андрей
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