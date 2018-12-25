Секрет побед ЦСКА и шансы россиян на молодежном чемпионате мира. Все о хоккее

Хоккей 25 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» - об очередной победе ЦСКА в чемпионате КХЛ, интервью Евгения Дадонова и молодежном чемпионате мира-2018/19.

Понедельник на этот раз оказался тяжелым днем для лидеров. Сенсация могла грянуть в Москве, где ЦСКА дважды отыгрывался у «Нефтехимика». А когда армейцы вышли вперед и, казалось, переломили ход встречи, гости забили в большинстве и на 54-й минуте счет сравняли. В итоге все решилось только на последней минуте овертайма, когда Марченко с Капризовым убежали в контратаку, и лучший бомбардир ЦСКА с ходу вколотил шайбу в сетку – 4:3.

Эта победа вернула москвичей на первое место в чемпионате КХЛ, они первыми в лиге достигли рубежа в 70 очков. А в чем главный секрет успеха ЦСКА, предельно ясно изложил в своем комментарии двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

То, что не удалось «Нефтехимику», покорилось минчанам, которые дома сумели повергнуть не кого-нибудь, а действующего обладателя Кубка Гагарина – «Ак Барс», 3:2. С удовлетворением отмечаю, что открыл счет в этом матче трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко. Спасать сезон белорусам, наверное, уже поздно. Но завершить его достойно – вполне по силам.

Также в овертайме и также со счетом 4:3 «Локомотив» одолел «Салават Юлаев». Но в этом матче уфимцам, которые в последнее время не могут похвастаться стабильной игрой, упрекнуть себя не в чем. Они дважды отыгрывались у мощного соперника и очко заработали, а не упустили.

Два балла за победу над «Сибирью», 3:1, получил и «Авангард». Причем, первым огорчил свою бывшую команду форвард Сергей Шумаков, который вернувшись в КХЛ, набрал уже 3 (2+1) очка в трех матчах.

Во вторник в нашей лиге пройдет всего две встречи. И обе – на Дальнем Востоке.

12.00* Амур – Витязь КХЛ ТВ

14.30 Куньлунь – СКА КХЛ ТВ

* Время московское.

«Витязь» попытается продлить свою победную серию до семи матчей в Хабаровске. А СКА – выместить горечь за два домашних поражения на «Куньлуне».

А «Советский спорт» напоминает вам, что уже завтра в Канаде стартует молодежный чемпионат мира! И чтобы ввести вас в курс дел сборной России наш обозреватель Владислав Домрачев в своем материале познакомит вас с нынешней командой.

А Виталий Славин рассуждает о том, как отразится на выступлении россиян присутствие в их штабе Олега Знарка.

Кроме того, о молодежном чемпионате мира высказались в своих интервью «Советскому спорту» и игроки НХЛ. К примеру, форвард «Флориды» Александр Барков заявил, что поставит аж 10 долларов на победу сборной Финляндии. Не густо, надо сказать!

А его партнер по звену Евгений Дадонов, который идет сейчас лучшим снайпером «пантер» просто пожелал сборной России удачи.

Что ж, мы все тоже надеемся на это! И продолжаем следить за всеми новостями в КХЛ и на молодежном чемпионате мира. До встречи!