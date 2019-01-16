ЦСКА воюет на два фронта, а «Спартак» издевается над «Барысом»! Все о хоккее

Хоккей 16 января 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» – о войне армейцев с собственными болельщиками, конфузе голкипера в Астане и неожиданном фиаско СКА.

Ну вот мы и дождались сенсаций в чемпионате КХЛ. СКА дома уступил «Нефтехимику» - 2:3 ОТ. Самое интересное, что армейцы вели 2:0 уже после 10 минут с начала встречи. Но, видимо, тогда и решили, что все уже закончилось. И в итоге пропустили от уже и не мечтающих о плей-офф нижнекамцев шайб больше, чем за пять предыдущих встреч, в которых СКА громил таких авторитетов, как «Автомобилист», «Йокерит» и «Локомотив».

А вот ЦСКА расслабляться в матче с «Магниткой» было недосуг! Поэтому москвичи провели эту встречу очень собранно и победили 3:0, оборвав успешную серию «металлургов» из восьми побед. У армейцев это уже третья «сухая» победа кряду и восьмой матч на «ноль» Ильи Сорокина. В битве с лидерами сезона Мозякину и Кулемину, вопреки моим прогнозам, отличиться не удалось. В чем конкретно ЦСКА превосходит «Магнитку» читайте в репортаже нашего обозревателя Владислава Домрачева.

Однако вольем в эту лохань с медом и ложку дегтя! Не взирая на уверенные победы московский клуб продолжает уже чуть ли не настоящую с одной из группировок своих болельщиков. О корнях этого конфликта – в материале Алексея Андронова.

Еще три матча завершились с по настоящему боевым счетом – 5:4! Именно так «Сибирь» одолела дома ХК Сочи. И, как верно подметил Дмитрий Пономаренко в своей колонке, новосибирский клуб остался единственным представителем огромного таежного региона на карте КХЛ. И это не нормально! Что делать? Об этом – в материале нашего обозревателя.

С таким же счетом 5:4 «Спартак» одолел «Барыс» в Астане. И тут я не могу не поаплодировать москвичам. Потому что они проявили настоящий спартаковский дух!

Красно-белые доверили ворота восстановившемуся после гриппа Гудачеку. Но, похоже, Юлиусу надо еще попринимать витамины. На восьмой минуте спартаковцы уже уступали 0:3, а в их ворота спешил Никита Беспалов. И вот после этого «гладиаторы» сумели отыграться! А победную шайбу Никонцев и вовсе забросил в меньшинстве. Правда, в этом эпизоде ему здорово помог голкипер «Барыса» Граховина, неожиданно шлепнувшийся навзничь, предварительно отъехав от ворот. Удивительный матч!

Кстати, нападающий «Спартака» Артем Федоров еще до начала встречи заявил в интервью нашему корреспонденту Елене Кузютиной, что его команда летит в Астану за реваншем. И слово свое сдержал.

Ну и наконец «Авангард» победил «Салават» 5:4. «Юлаевцы» героически отыгрались, забросив две шайбы на 58-й минуте, но все же уступили в буллитной перестрелке. Кстати, в уфимском клубе недавно сменилось руководство. А почему это произошло, подробно расписано в расследовании «Советского спорта». Не обошлось без политики!

Если продолжать тему сенсаций, то нельзя упустить и крупное поражение «Йокерита» от «Адмирала» - 1:4. Более того, для финнов это фиаско имело последствия. Потому что «Локомотив» в Хабаровске был более надежен – 2:0 и восьмой «сухарь» в сезоне Ильи Коновалова. По результатам этих двух матче ярославцы обошли «джокеров» в турнирной таблице Запада и вышли на третье место!

С таким же счетом (4:1) и тоже несколько неожиданно «Северсталь» разгромила «Куньлунь». Хотя почему неожиданно? Череповчане одержали в январе уже пятую победу кряду. Ай да Андрей Разин! А ведь в день матча тренер валялся с температурой вместе с одним из лучших бомбардиров «сталеваров» Даниилом Вовченко и даже не скамейке не стоял. Такой клуб из КХЛ отчислять уже нельзя.

Ну и раз уж речь зашла о сокращении лиги, отмечаю «Слован». Словацкий клуб первым в КХЛ лишился шансов попасть в плей-офф. Вывод напрашивается.

Продолжаем следить за чемпионатом КХЛ. Оставайтесь на острие хоккейных событий вместе с обозревателями «Советского спорта».