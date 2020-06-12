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СКА провернул громкий обмен, ЦСКА станет чемпионом, а Лиссабон примет Лигу чемпионов-2019/20
12 июня 08:05
автор: Кузнецов Дмитрий

СКА провернул громкий обмен, ЦСКА станет чемпионом, а Лиссабон примет Лигу чемпионов-2019/20

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«МАГНИТКА» ПОЛУЧИЛА ПРАВА НА ПРОХОРКИНА

СКА продолжает кромсать свою платежную ведомость, чтобы уместиться в потолок зарплат 900 млн рублей, одновременно приобретая молодых талантливых игроков. Вчера питерцы и «Магнитка» обменялись правами на Владислава Каменева и Николая Прохоркина.

Оба хоккеиста в сезоне-2019/20 играли в НХЛ. 26-летний Прохоркин в мае 2019-го подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз», а до этого три сезона провел в СКА. В составе «королей» он выходил на лед в 43 мачтах, записав на свой счет 14 (4+10) очков. «Кингз» по итогам регулярного чемпионата в дополнительный раунд плей-офф не попали.

Николай хотел бы продолжить карьеру в НХЛ, несмотря на то, что контракт с «Лос-Анджелесом» истек – соглашение было подписано на один сезон. Однако сделать это для него будет непросто. Больших денег он, судя по всему, не получит – статистика прошедшей регулярке «зовет» его назад в Россию, где Прохоркин наверняка станет лидером своей новой команды.

23-летний Каменев в нынешнем сезоне он сыграл 38 матчей за «Колорадо Эвеланш», набрав 8 (1+7) очков. «Лавины» напрямую попали в основной раунд Кубка Стэнли, финишировав вторыми на Западе.

СКА также отдал в Челябинск 22-летнего защитника Владислава Семина, получив права на 23-летнего форварда Якова Тренина, выступающего за «Нэшвилл Предаторз». Если Тренин вернется в КХЛ, СКА выплатит «Трактору» еще и денежную компенсацию. Впрочем, сам Яков не намерен уезжать из США, а об обмене узнал из интернета.

Семин в 37 матчах за СКА в сезонах 2017/18 и 2018/19 не отметился результативными действиями. А в минувшем сезоне играл в ВХЛ за «СКА-Неву». Тренин дебютировал в НХЛ. На его счету 6 (2+4) очков в 21 матче за основную команду.

ЦСКА, ПОХОЖЕ, СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ

ФХР определит чемпиона России 2020 года. Федерация хоккея России обратилась с просьбой внести изменения в спортивные регламенты КХЛ и МХЛ по вопросу определения чемпионов российских соревнований.

Официальный сайт КХЛ сообщил, что было принято решение дополнить статью 20 Спортивного регламента Континентальной лиги и статью 28 Спортивного регламента МХЛ пунктом о том, что в сезоне-2019/20 команда – чемпион России по хоккею, серебряный и бронзовый призеры, а также победитель первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года, а также его серебряный и бронзовый призеры определяются в соответствии с особым порядком, устанавливаемым ФХР.

Если все это перевести на русский язык, то ФХР хочет, чтобы сезон не пропал даром. Золотые медали, очевидно, достанутся любимому клубу президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка - то есть ЦСКА, который стал победителем регулярного чемпионата КХЛ. И правда, зачем тогда играли столько месяцев. Лучше быть с чемпионом, чем без него.

ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ ДОИГРАЮТ В ФОРМАТЕ «ФИНАЛА ВОСЬМИ»

Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне в формате «финала восьми». УЕФА должен объявить решение о завершении еврокубков 17 июня.

Сразу два источника в разных странах сообщили одинаковую информацию о том, как будет завершен сезон в европейских клубных турнирах. Итальянский телеканал Sky Sport Italia и немецкая газета Bild сообщают, что Лига чемпионов будет доиграна в Лиссабоне начиная со стадии 1/4 финала. Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в формате одного матча.

Перед этим будут сыграны ответные матчи 1/8 финала, которые были намечены на март, но отложены из-за пандемии: «Манчестер Сити» – «Реал», «Бавария» – «Челси», «Ювентус» – «Лион» и «Барселона» – «Наполи».

В таком же формате с четвертьфиналами, полуфиналами и финалом в одной стране будут доиграны Лига Европы (в Германии) и женская Лига чемпионов (в Испании). Матч за Суперкубок УЕФА примет Будапешт.

Изначально финал Лиги чемпионов-2020 должен был состояться в Стамбуле, а финал Лиги Европы – в Гданьске.

ВОЗОБНОВИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

Вчера возобновился чемпионат Испании, прерванный из-за пандемии коронавируса. «Севилья» на своем поле выиграла у «Бетиса» в матче 28-го тура - 2:0. Счет был открыт после перерыва: Лукас Окампос реализовал пенальти на 56-й минуте, а спустя всего шесть минут Фернанду Режес забил второй мяч.

Игра прошла без зрителей. А в телевизионных трансляциях были использованы виртуальные фанаты и интершум, что резко отличалось от того, что мы видели при показе матчей немецкой бундеслиги. «Севилья» набрала 50 очков и закрепилась на третьем месте в турнирной таблице Примеры, «Бетис» - на 12-м (33). Лидирует в чемпионате «Барселона» (58), которая опережает «Реал» на два очка.

В пятницу «Валенсия», за которую выступает наш Денис Черышев, принимает «Леванте», а «Сельта» Федора Смолова в субботу дома встретится с «Вильярреалом».

МАУРИСИО ХОЧЕТ ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ И ПОЛУЧИТЬ ПАСПОРТ

Полузащитник Маурисио, ранее выступавший за «Терек» и «Зенит», может вернуться в Россию. Пьер Фернандес, агент бразильца, выступающего за греческий ПАОК, заявил, что у его клиента есть предложения от двух клубов РПЛ.

«У нас были предложения от «Ростова» и ЦСКА, – рассказал Фернандес. – Мы попросили нашего представителя в России подробнее узнать об условиях, которые предлагают два этих клуба. Маурисио имеет право на российский паспорт, поскольку много лет провел в вашей стране. Юристы занимаются процессом получения гражданства».

По сообщениям СМИ, «Ростов» и ЦСКА уже контактировали с представителями игрока, так как его контракт с греческим клубом истекает этим летом. Однако, как утверждает источник, больше шансов заполучить полузащитника именно у армейцев.

Пресс-служба «Ростова» уже поспешила заявить, что Маурисио не входит в сферу интересов клуба. Между тем, по некоторым данным, бразильца просто не устроило предложение дончан по зарплате. К Маурисио есть интерес и в Испании, однако 31-летний полузащитник хотел бы продолжить карьеру в России.

В РПЛ Маурисио выступал за «Терек» с 2010 по 2015 год и за «Зенит» с 2016-го по 2017-й. После этого он перешел в ПАОК.

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