Россия победила Австрию на МЧМ, Ковальчук капитан «Авангарда», ЦСКА убрал помощников Гончаренко

Отметим, что ворота нашей молодежки защищал Артур Ахтямов. Основному голкиперу сборной Ярославу Аскарову тренеры дали отдохнуть. 31 декабря в 5.30 утра важнейший матч со шведами, от которого зависит соперник по четвертьфиналу. В другом матче группы В США разгромили нашего обидчика Чехию – 7:0. У четырех команд в нашем квинтете стало по 6 очков, но у скандинавов игра в запасе. Таким образом, поражение от «Тре крунур» отправит россиян на четвертое место в квинтете, что означает вероятную встречу с канадцами в первом же раунде плей-офф. Так что проигрывать нельзя. Вчера Кленовые листья катком прошлись по Швейцарии – 10:0. Второй номер драфта НХЛ-2020 Куинтон Байфилд набрал в этой встрече 6 (2+4) очков.

После перерыва команда Игоря Ларионова сбросила обороты и позволила австрийцам забить свой первый гол на турнире. Сделал это в контратаке Зенна Петерс. Но в третьей 20-минутке еще три шайбы побывали в воротах соперника. Артемий Князев забил первый гол в большинстве российской команды на МЧМ, а в концовке отличились Егор Афанасьев и Арсений Грицюк.

Молодежная сборная России в своем третьем матче на МЧМ в Эдмонтоне выиграла у команды Австрии – 7:1. Россиянине ударно провели стартовый период - 4:0. Дубль на счету нашего капитана Василия Подколзина, по шайбе забросили Марат Хуснутдинов и Родион Амиров, реализовавший буллит. Перед назначением штрафного броска травму получил наш нападающий Егор Чинахов, который не смог продолжить матч.

Илья Ковальчук станет капитаном «Авангарда». Очевидно, эту почетную обязанность он будет делить вместе с Алексеем Емелиным, который носил капитанскую нашивку до прихода новичка. В понедельник вечером один из самых именитых российских нападающих появился в подмосковной Балашихе, где квартирует омский клуб в последние годы. Уже сегодня может состояться его дебют в матче с китайским клубом «Куньлунь», если тренеры посчитают это возможным.

Илья выбрал себе свой любимый 17-й номер, под которым играл в СКА и в НХЛ. В сборной форвард вынужденно меняет его на 71-й, так как 17-й навечно закреплен в ЦСКА и национальной командой за Валерием Харламовым. По словам Ковальчука, дверь в НХЛ для него по-прежнему не закрыта, если кто так поспешил посчитать. Однако в нынешних условиях подходящего варианта для игрока за океаном не оказалось.

«Спартак» он также не заинтересовал, а потому не счел необходимым развивать эту тему, отвечая на вопросы журналистов. Обращений по поводу возможного сотрудничества от красно-белых, в рядах которых он начинал когда-то свою карьеру, не поступало.

Онопко и Овчинников покинули ЦСКА

ЦСКА расстался с помощниками главного тренера Виктором Онопко и Сергеем Овчинников, которые входили в штаб Виктора Гончаренко. По официальной информации, у обоих специалистов в конце года закончились контракты, а продлевать их клуб не стал.

Онопко работал в ЦСКА с 2009-го, когда стал ассистентом Хуанде Рамоса, а после его отставки остался в команде Леонида Слуцкого. Виктор Савельевич вел себя все это время тихо и старался не давать публичных оценок по игре команды. Отношение к нему со стороны болельщиков красно-синих теплыми вряд ли можно было назвать. Спартаковское прошлое давало себя знать.

Что касается Овчинникова, то тренер-вратарей появился в стане красно-синих в 2914-м. В отличие от Онопко Босс, как с игроцких времен зовут Сергея Ивановича в футбольной сообществе, человек амбициозный. Поговаривали, что он не прочь был занять место подвисшего после ряда неудач Гончаренко, за что и поплатился должностью. Овчинников не раз публично озвучивал несогласие с решениями главного. Отметим, что Акинфеев на своей странице в соцсетях поддержал тренера, поблагодарив за совместную работу и пожелав удачи на новом месте.

Гончаренко, похоже, получил карт-бланш на привлечение в штаб новых людей. Ушедшие ассистенты достались ему в наследство от предшественника – Слуцкого, в штаб которого он также входил некоторое время. Во всей этой комбинации специалисты увидели шанс для Василия Березуцкого, еще одного помощника главного. Знаменитый защитник появился в штабе летом, и многие именно в нем видят следующего наставника ЦСКА.

АПЛ из-за коронавируса может встать на паузу в январе

Английская премьер-лига может уйти в январе на двухнедельные незапланированные каникулы из-за вспышек коронавируса в клубах. В понедельник был перенесен матч между «Звертоном» и «Ман Сити» из-за нескольких случаев ковида в рядах горожан. Заболевшие начали появляться в команде Хосепа Гвардиолы еще в пятницу, когда положительные тесты сдали два игрока и два сотрудника персонала. А следом были выявлены новые носители вируса. База «Ман Сити» закрыта на карантин на неопределенное время.

Во вторник стало известно о нескольких заболевших в «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэме». По итогам очередного тестирования в командах обнаружено 18 больных. Это наибольший показатель со старта сезона. Об остановке сезона пока говорят в кулуарах представители АПЛ и клубов, но такой шаг может стать реальностью. Сейчас же под угрозой отмены новые матчи.

Вчера «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Вулверхэмптона» - 1:0. На 93-й минуте Маркус Рэшфорд не без помощи рикошета забил решающий мяч. «МЮ» поднялся на второе место в АПЛ, набрав 30 очков и на два отставая от «Ливерпуля». Вторую победу кряду после череды неудач одержал «Арсенал», в гостях переигравший «Брайтон» - 1:0. Лондонцы с 20 очками переместились на 13-е место.