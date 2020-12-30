Россия победила Австрию на МЧМ, Ковальчук капитан «Авангарда», ЦСКА убрал помощников Гончаренко

Россия забросила 7 шайб австрийцам
Молодежная сборная России в своем третьем матче на МЧМ в Эдмонтоне выиграла у команды Австрии – 7:1. Россиянине ударно провели стартовый период - 4:0. Дубль на счету нашего капитана Василия Подколзина, по шайбе забросили Марат Хуснутдинов и Родион Амиров, реализовавший буллит. Перед назначением штрафного броска травму получил наш нападающий Егор Чинахов, который не смог продолжить матч.
После перерыва команда Игоря Ларионова сбросила обороты и позволила австрийцам забить свой первый гол на турнире. Сделал это в контратаке Зенна Петерс. Но в третьей 20-минутке еще три шайбы побывали в воротах соперника. Артемий Князев забил первый гол в большинстве российской команды на МЧМ, а в концовке отличились Егор Афанасьев и Арсений Грицюк.
Отметим, что ворота нашей молодежки защищал Артур Ахтямов. Основному голкиперу сборной Ярославу Аскарову тренеры дали отдохнуть. 31 декабря в 5.30 утра важнейший матч со шведами, от которого зависит соперник по четвертьфиналу. В другом матче группы В США разгромили нашего обидчика Чехию – 7:0. У четырех команд в нашем квинтете стало по 6 очков, но у скандинавов игра в запасе. Таким образом, поражение от «Тре крунур» отправит россиян на четвертое место в квинтете, что означает вероятную встречу с канадцами в первом же раунде плей-офф. Так что проигрывать нельзя. Вчера Кленовые листья катком прошлись по Швейцарии – 10:0. Второй номер драфта НХЛ-2020 Куинтон Байфилд набрал в этой встрече 6 (2+4) очков.
Ковальчук приехал в Балашиху
Илья Ковальчук станет капитаном «Авангарда». Очевидно, эту почетную обязанность он будет делить вместе с Алексеем Емелиным, который носил капитанскую нашивку до прихода новичка. В понедельник вечером один из самых именитых российских нападающих появился в подмосковной Балашихе, где квартирует омский клуб в последние годы. Уже сегодня может состояться его дебют в матче с китайским клубом «Куньлунь», если тренеры посчитают это возможным.
Илья выбрал себе свой любимый 17-й номер, под которым играл в СКА и в НХЛ. В сборной форвард вынужденно меняет его на 71-й, так как 17-й навечно закреплен в ЦСКА и национальной командой за Валерием Харламовым. По словам Ковальчука, дверь в НХЛ для него по-прежнему не закрыта, если кто так поспешил посчитать. Однако в нынешних условиях подходящего варианта для игрока за океаном не оказалось.
«Спартак» он также не заинтересовал, а потому не счел необходимым развивать эту тему, отвечая на вопросы журналистов. Обращений по поводу возможного сотрудничества от красно-белых, в рядах которых он начинал когда-то свою карьеру, не поступало.
Онопко и Овчинников покинули ЦСКА
ЦСКА расстался с помощниками главного тренера Виктором Онопко и Сергеем Овчинников, которые входили в штаб Виктора Гончаренко. По официальной информации, у обоих специалистов в конце года закончились контракты, а продлевать их клуб не стал.
Онопко работал в ЦСКА с 2009-го, когда стал ассистентом Хуанде Рамоса, а после его отставки остался в команде Леонида Слуцкого. Виктор Савельевич вел себя все это время тихо и старался не давать публичных оценок по игре команды. Отношение к нему со стороны болельщиков красно-синих теплыми вряд ли можно было назвать. Спартаковское прошлое давало себя знать.
Что касается Овчинникова, то тренер-вратарей появился в стане красно-синих в 2914-м. В отличие от Онопко Босс, как с игроцких времен зовут Сергея Ивановича в футбольной сообществе, человек амбициозный. Поговаривали, что он не прочь был занять место подвисшего после ряда неудач Гончаренко, за что и поплатился должностью. Овчинников не раз публично озвучивал несогласие с решениями главного. Отметим, что Акинфеев на своей странице в соцсетях поддержал тренера, поблагодарив за совместную работу и пожелав удачи на новом месте.
Гончаренко, похоже, получил карт-бланш на привлечение в штаб новых людей. Ушедшие ассистенты достались ему в наследство от предшественника – Слуцкого, в штаб которого он также входил некоторое время. Во всей этой комбинации специалисты увидели шанс для Василия Березуцкого, еще одного помощника главного. Знаменитый защитник появился в штабе летом, и многие именно в нем видят следующего наставника ЦСКА.
АПЛ из-за коронавируса может встать на паузу в январе
Английская премьер-лига может уйти в январе на двухнедельные незапланированные каникулы из-за вспышек коронавируса в клубах. В понедельник был перенесен матч между «Звертоном» и «Ман Сити» из-за нескольких случаев ковида в рядах горожан. Заболевшие начали появляться в команде Хосепа Гвардиолы еще в пятницу, когда положительные тесты сдали два игрока и два сотрудника персонала. А следом были выявлены новые носители вируса. База «Ман Сити» закрыта на карантин на неопределенное время.
Во вторник стало известно о нескольких заболевших в «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэме». По итогам очередного тестирования в командах обнаружено 18 больных. Это наибольший показатель со старта сезона. Об остановке сезона пока говорят в кулуарах представители АПЛ и клубов, но такой шаг может стать реальностью. Сейчас же под угрозой отмены новые матчи.
Вчера «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Вулверхэмптона» - 1:0. На 93-й минуте Маркус Рэшфорд не без помощи рикошета забил решающий мяч. «МЮ» поднялся на второе место в АПЛ, набрав 30 очков и на два отставая от «Ливерпуля». Вторую победу кряду после череды неудач одержал «Арсенал», в гостях переигравший «Брайтон» - 1:0. Лондонцы с 20 очками переместились на 13-е место.