Россия сыграет в полуфинале МЧМ с Канадой, США – с Финляндией, Большунов лидирует на «Тур де Ски»

В полуфинале наша сборная встретится с канадцами, которые в ¼ финала со счетом 3:0 победили чехов. Хозяева забили два гола к конце 12-й минуты (Козенс, Байрэм), а третью шайбу забросили уже в пустые ворота. Матч Россия – Канада состоится в ночь с 4 на 5 января в 2.00 мск. В другом полуфинале сразятся Финляндия и США. Сборная Суоми в упорнейшей борьбе победила в четвертьфинале шведов 3:2. Финны уступали по ходу матча 0:2, а решающую шайбу Рони Хирвонен забросил за 25 секунд до окончания третьего периода.

Подвели нашу сборную пять удаления кряду, а также нерезультативная игра первого звена Подколзин – Хуснутдинов – Амиров. Ведущая тройка подолгу запирала соперника в его зоне, но так и не смогла забить.

Счет 2:0 держался до 44-й минуты после голов Василия Пономарева (в меньшинстве) и Данила Башкирова, забросившего свою первую шайбу на турнире. В начале третьего периода один из лидеров команды Германии Флориан Элиас счет сократил после ошибки подопечных Игоря Ларионова при выходе из зоны. Немцы имели несколько хороших возможностей, чтобы отыграться, но не использовали свои шансы.

Российская молодежка с большим трудом пробилась в полуфинал МЧМ в Эдмонтоне. В четвертьфинале наша команда выиграла у немцев – 2:1 . Перед игрой россияне считались безоговорочным фаворитом, в то время как сборная Германии впервые в истории вышла в плей-офф молодежных чемпионатов мира. Однако на деле игра получилась очень тяжелой, с нервной концовкой.

Американцы лишь в концовке сломили сопротивление неуступчивых словаков – 5:2. Звездно-полосатые повели 3:0 после голов Калиева, Фариначчи и Кофилда, однако соперник смог сократить отставание до минимума (Кашлик, Сойка). На 56-й минуте снова отличился Фариначчи, а Бенирс отправлял пятую шайбу уже в пустые ворота.

Большунов выиграл масс-старт, Белов с Червоткиным чуть не подрались

Александр Большунов без особых проблем выиграл масс-старт «классикой» и возглавил зачет многодневки «Тур де Ски». В отсутствии норвежцев, которые бойкотируют Кубок мира из-за опасений подхватить коронавирус, у россиянина не нашлось серьезных соперников. Большунов в начале девятого километра уехал от всех на 20 секунд. Среди преследователей было сразу трое наших лыжников, что давало надежду на полностью российский пьедестал. Однако один эпизод перевернул ситуацию в борьбе за второе и третье места.

Евгений Белов и Алексей Червоткин, пытаясь занять лучшую позицию, столкнулись на вираже и упали. Иван Якимушкин, дабы избежать столкновения, на полном ходу съехал в кювет. Пока он оттуда выбирался, швейцарец Дарио Колонья убежал вперед. 35-летнему ветерану досталось серебро. А Якимушкин все-таки отстоял бронзу, на 2,4 секунды опередив француза Мориса Манифика.

Червоткин с Беловым начали выяснять отношения сразу после падения, а продолжили разборки у всех на глазах после финиша. До рукоприкладства не дошло, но неприятный осадочек остался. Виновным в столкновении признали Алексея, его седьмой результат был аннулирован.

В суммарном зачете «Тур де Ски» Большунов выигрывает ровно минуту у Артема Мальцева. Швед Оскар Свенссон отстает на 1.10, Колонья на 1.11, Якимушкин на 1.16.

В женском масс-старте россиянка Юлия Белорукова-Ступак всего 0,7 секунды уступила шведке Линн Сван. Третьей стала американка Джессика Диггинс с отставанием 0,1 от Юли. Наталья Непряева и Татьяна Сорина-Алешина, на которых возлагали надежды на «Туре», в борьбу за медали включиться не смогли. В зачете многодневки они и Ступак располагаются на седьмом, восьмом и девятом местах, проигрывая Сван около минуты.

Почеттино возглавил «ПСЖ»

Маурисио Почеттино официально стал новым главным тренером «ПСЖ». Разговоры о скором назначении аргентинца в парижский суперклуб пошли сразу после отставки Томаса Тухеля. Напомним, что немец вывел французскую команду в финал Лиги чемпионов-2020, где она уступила «Баварии» - 0:1.

В решающем матче главного еврокубка «ПСЖ» играл впервые и имел хорошие шансы на победу, однако спустя всего четыре месяца Тухелю указали на дверь. Причина, как поговаривают, испорченные отношения с клубным менеджментом и рядом лидеров. А также третье текущее место в чемпионате Франции. Парижане после 17 туров набрали 35 очков, на одно отставая от «Лиона» и Лилля».

Почеттино оставался без клуба с ноября 2018 года, когда был уволен из «Тоттенхэма». Любопытно, что 48-летний специалист был разжалован из лондонского клуба также вскоре после вывода его в финал Лиги чемпионов-2019, где «шпоры» проиграли «Ливерпулю» - 0:2.

После назначения Почеттино заявил, что игроки «ПСЖ» должны заслужить эту футболку. «Мы находимся в очень крупном клубе, где важно не просто побеждать. Нужно выигрывать стильно». А президент парижан Нассер Аль-Хелаифи подчеркнул, что гордится возвращением бывшего капитана в «Пари Сен-Жермен», потому что клуб всегда оставался его домом.

«Арсенал» выиграл третий матч подряд

«Тоттенхэм» тем временем победил в АПЛ «Лидс» - 3:0. Команда Жозе Моуринью набрала после 16 туров 29 очков и располагается на третьем месте. Лидируют «Ливерпуль» и «МЮ», у которых по 33 очка.

Отметим также разгромную гостевую победу «Арсенала» над «Вест Бромвичем» - 4:0. Дубль на счету Александра Ляказетта, забивающего в четвертом матче подряд. Лондонцы провально провели первую часть сезона, но теперь выиграли три встречи кряду.