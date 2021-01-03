ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Германия - Бундеслига окончен Штутгарт 0 РБ Лейпциг 1
Испания - Примера окончен Реал Мадрид 2 Сельта 0
Англия - Премьер-лига окончен Вест Бромвич Альбион 0 Арсенал 4
Испания - Примера 16:00 Атлетик Б 0 Эльче 0
Англия - Премьер-лига 17:15 Ньюкасл Юнайтед 0 Лестер Сити 0
Германия - Бундеслига 17:30 Боруссия Д 0 Вольфсбург 0
Испания - Примера 18:15 Алавес 0 Атлетико М 0
Англия - Премьер-лига 19:30 Челси 0 Манчестер Сити 0 3.1 3.6 2.3
Германия - Бундеслига 20:00 Бавария 0 Майнц 0
Испания - Примера 20:30 Эйбар 0 Гранада 0 2.43 3.2 3.2
Испания - Примера 20:30 Реал Сосьедад 0 Осасуна 0 1.53 4.2 6.9
Россия сыграет в полуфинале МЧМ с Канадой, США – с Финляндией, Большунов лидирует на «Тур де Ски»
03 января 09:33
автор: Дмитрий Кузнецов

Россия сыграет в полуфинале МЧМ с Канадой, США – с Финляндией, Большунов лидирует на «Тур де Ски»

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Российская молодежка победила Германию

Российская молодежка с большим трудом пробилась в полуфинал МЧМ в Эдмонтоне. В четвертьфинале наша команда выиграла у немцев – 2:1. Перед игрой россияне считались безоговорочным фаворитом, в то время как сборная Германии впервые в истории вышла в плей-офф молодежных чемпионатов мира. Однако на деле игра получилась очень тяжелой, с нервной концовкой.

Счет 2:0 держался до 44-й минуты после голов Василия Пономарева (в меньшинстве) и Данила Башкирова, забросившего свою первую шайбу на турнире. В начале третьего периода один из лидеров команды Германии Флориан Элиас счет сократил после ошибки подопечных Игоря Ларионова при выходе из зоны. Немцы имели несколько хороших возможностей, чтобы отыграться, но не использовали свои шансы.

Подвели нашу сборную пять удаления кряду, а также нерезультативная игра первого звена Подколзин – Хуснутдинов – Амиров. Ведущая тройка подолгу запирала соперника в его зоне, но так и не смогла забить.

В полуфинале наша сборная встретится с канадцами, которые в ¼ финала со счетом 3:0 победили чехов. Хозяева забили два гола к конце 12-й минуты (Козенс, Байрэм), а третью шайбу забросили уже в пустые ворота. Матч Россия – Канада состоится в ночь с 4 на 5 января в 2.00 мск. В другом полуфинале сразятся Финляндия и США. Сборная Суоми в упорнейшей борьбе победила в четвертьфинале шведов 3:2. Финны уступали по ходу матча 0:2, а решающую шайбу Рони Хирвонен забросил за 25 секунд до окончания третьего периода.

Американцы лишь в концовке сломили сопротивление неуступчивых словаков – 5:2. Звездно-полосатые повели 3:0 после голов Калиева, Фариначчи и Кофилда, однако соперник смог сократить отставание до минимума (Кашлик, Сойка). На 56-й минуте снова отличился Фариначчи, а Бенирс отправлял пятую шайбу уже в пустые ворота.

Большунов выиграл масс-старт, Белов с Червоткиным чуть не подрались

Александр Большунов без особых проблем выиграл масс-старт «классикой» и возглавил зачет многодневки «Тур де Ски». В отсутствии норвежцев, которые бойкотируют Кубок мира из-за опасений подхватить коронавирус, у россиянина не нашлось серьезных соперников. Большунов в начале девятого километра уехал от всех на 20 секунд. Среди преследователей было сразу трое наших лыжников, что давало надежду на полностью российский пьедестал. Однако один эпизод перевернул ситуацию в борьбе за второе и третье места.

Евгений Белов и Алексей Червоткин, пытаясь занять лучшую позицию, столкнулись на вираже и упали. Иван Якимушкин, дабы избежать столкновения, на полном ходу съехал в кювет. Пока он оттуда выбирался, швейцарец Дарио Колонья убежал вперед. 35-летнему ветерану досталось серебро. А Якимушкин все-таки отстоял бронзу, на 2,4 секунды опередив француза Мориса Манифика.

Червоткин с Беловым начали выяснять отношения сразу после падения, а продолжили разборки у всех на глазах после финиша. До рукоприкладства не дошло, но неприятный осадочек остался. Виновным в столкновении признали Алексея, его седьмой результат был аннулирован.

В суммарном зачете «Тур де Ски» Большунов выигрывает ровно минуту у Артема Мальцева. Швед Оскар Свенссон отстает на 1.10, Колонья на 1.11, Якимушкин на 1.16.

В женском масс-старте россиянка Юлия Белорукова-Ступак всего 0,7 секунды уступила шведке Линн Сван. Третьей стала американка Джессика Диггинс с отставанием 0,1 от Юли. Наталья Непряева и Татьяна Сорина-Алешина, на которых возлагали надежды на «Туре», в борьбу за медали включиться не смогли. В зачете многодневки они и Ступак располагаются на седьмом, восьмом и девятом местах, проигрывая Сван около минуты.

Почеттино возглавил «ПСЖ»

Маурисио Почеттино официально стал новым главным тренером «ПСЖ». Разговоры о скором назначении аргентинца в парижский суперклуб пошли сразу после отставки Томаса Тухеля. Напомним, что немец вывел французскую команду в финал Лиги чемпионов-2020, где она уступила «Баварии» - 0:1.

В решающем матче главного еврокубка «ПСЖ» играл впервые и имел хорошие шансы на победу, однако спустя всего четыре месяца Тухелю указали на дверь. Причина, как поговаривают, испорченные отношения с клубным менеджментом и рядом лидеров. А также третье текущее место в чемпионате Франции. Парижане после 17 туров набрали 35 очков, на одно отставая от «Лиона» и Лилля».

Почеттино оставался без клуба с ноября 2018 года, когда был уволен из «Тоттенхэма». Любопытно, что 48-летний специалист был разжалован из лондонского клуба также вскоре после вывода его в финал Лиги чемпионов-2019, где «шпоры» проиграли «Ливерпулю» - 0:2.

После назначения Почеттино заявил, что игроки «ПСЖ» должны заслужить эту футболку. «Мы находимся в очень крупном клубе, где важно не просто побеждать. Нужно выигрывать стильно». А президент парижан Нассер Аль-Хелаифи подчеркнул, что гордится возвращением бывшего капитана в «Пари Сен-Жермен», потому что клуб всегда оставался его домом.

«Арсенал» выиграл третий матч подряд

«Тоттенхэм» тем временем победил в АПЛ «Лидс» - 3:0. Команда Жозе Моуринью набрала после 16 туров 29 очков и располагается на третьем месте. Лидируют «Ливерпуль» и «МЮ», у которых по 33 очка.

Отметим также разгромную гостевую победу «Арсенала» над «Вест Бромвичем» - 4:0. Дубль на счету Александра Ляказетта, забивающего в четвертом матче подряд. Лондонцы провально провели первую часть сезона, но теперь выиграли три встречи кряду.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
При крушении вертолета в Канаде погибли четыре человекаФинляндия разгромила Словакию на молодёжном ЧМ, немцы едва не упустили победу над Швейцарией"Авангард" проиграл аутсайдеру, несмотря на гол КовальчукаПолная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессуКомментатор из США метко высказался о скандале с ДзюбойНевероятно красивая гимнастка РФ: Даже Макгрегор снял шляпу
«Немцы должны были нам штук пять забивать». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» подвел итоги четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира, в котором сборная России с трудом взяла верх над командой Германии (2:1).
Россия точно претендент на золото? Выводы по матчу с немцами, которым Канада набросала 16 шайб
Российская молодежка вышла в полуфинал МЧМ, победив немцев – 2:1, но не показав уверенной игры.
Почеттино не будет в «Зените», Семака – в «ПСЖ», а Месси – в «Спартаке»
«ПСЖ» объявил о назначении Маурисио Почеттино главным тренером вместо уволенного Томаса Тухеля. Сергей Семак может вздохнуть спокойно.
Гжегож-путешественник. Отпуск хавбека «Локо» Крыховяка – всегда интересная история
30-летний полузащитник польской сборной и "Локомотива" любит в свободное от работы время забираться в отдаленные уголки планеты.
Когда Россия сыграет с Канадой. Расклад на плей-офф МЧМ
2 января в 22:00 сборную России ждет четвертьфинал молодежного чемпионата мира против Германии. Далее возможны различные варианты турнирной сетки.
Честный прогноз на 2021 год: «Спартак» с бронзой, Бельгия – чемпион Европы, Черчесов – без Катара
В уходящем году пандемия лишила болельщиков массы интересных событий, зато каким насыщенным обещает получиться 2021-й! За прогнозом на исход главных стартов "Плеймейкер" обратился к тем, кто знает в этом толк.
Профессор Ларионов исправил большинство и нашел лидеров. Разбор победы России над Швецией
Молодежная сборная России победила на МЧМ-2021 шведов (4:3 ОТ) благодаря классно проделанной работе над ошибками и теперь выйдет в четвертьфинал с первого или второго места в группе.
Суперсерии шведов – конец. Как Россия вырвала великую победу за 6 секунд до конца овертайма (видео)
Команда Игоря Ларионова завершила групповой турнир МЧМ-2021 победой над Швецией (4:3 ОТ) и может выйти в плей-офф с первого места.
Забил, но проиграл. Каким получился дебют Ковальчука за «Авангард» (видео)
Илья Ковальчук сравнял счет в конце второго периода, но не помог своей новой команде избежать поражения по буллитам (3:4) от «Куньлуня».
Россия – Швеция: прервать 14-летнюю суперсерию «Тре Крунур» можно только суперскоростями
31 декабря в 5:30 утра молодежная сборная России проведет на МЧМ-2021 свой заключительный матч группового турнира – против шведов.

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко поздравляет спортивный мир с Новым годом!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика