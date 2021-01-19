Белоруссию лишили ЧМ-2021, Романов забил первый гол в НХЛ, РПЛ предлагают сократить до 12 клубов

В течение недели ИИХФ определится, кто примет минскую часть ЧМ. В группе А помимо сборной Белоруссии должны сыграть команды России, Швеции, Чехии, Словакии, Германии, Дании и Великобритании. Возможно, весь турнир проведет у себя Рига. Латыши уже сообщили о своей готовности организовать соревнование для 16 команд. Другие варианты – совместная организация ЧМ Латвией со Словакией или Данией.

Рене Фазель объяснил принятие такого решения соображениями безопасности для участников, назвав его прискорбным. Главный хоккейный функционер также подчеркнул, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной. «Проведение турнира в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы», - заявил швейцарец.

Большинство российских хоккейных специалистов, а также депутаты Госдумы жестко высказались о переносе ЧМ-2021. В оценках звучали слова «воровство», «беспредел», «позор». В то же время европейские политики и деятели спорта приветствовали отмену минского турнира.

ИИХФ приняла решение перенести чемпионат мира из Минска. Турнир должны были принять белорусская столица и Рига, однако в дело вмешалась большая политика. Международная федерация хоккея в последние недели подвергалась очень сильному политическому и экономическому давлению. Ряд европейских стран, а также спонсоры ЧМ отказались от участия в мировом первенстве, если одним из организаторов останется Белоруссия.

Первый гол Романова, второй «сухарь» Варламова, третья шайба Свечникова

Защитник «Монреаля» Александр Романов забросил свою первую шайбу в НХЛ. Случилось это в победном для «Канадиенс» гостевом матче с «Эдмонтоном» - 3:1. Новичок легендарного клуба открыл счет в середине первого периода кистевым броском от синей линии после выигранного вбрасывания в чужой зоне. 21-летний россиянин провел на льду 17 минут 43 секунды (4:07 – в большинстве) и заработал показатель полезности «+1». Помимо этого, бывший армеец сделал три броска в створ и 4 силовых приема, а также получил малый штраф.

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов снова сыграл на ноль. Во втором своем матче в сезоне он отразил все 27 бросков игроков «Бостона», а клуб из Нью-Йорка выиграл 1:0 благодаря голу Пажо на 56-й минуте. В стартовом поединке чемпионата с «Рейнджерс» (4:0) наш вратарь также остался «сухим», а перед повторной встречей этих же команд получил травму на предматчевой разминке. Шайбу угодила ему под маску в незащищенное место, и он вынужден был покинуть площадку. Его сменщик Илья Сорокин свой дебютный матч проиграл – 0:5.

Гол Андрея Свечникова помог «Каролине» победить «Нэшвилл» - 4:2. Российский нападающий открыл счет на 37-й минуте, сделал результативную передачу при победной шайбе финского легионера Ахо и был назван первой звездой матча. Для Свечникова это уже третий гол в сезоне.

Капризов – первая звезда недели в НХЛ

Новичок «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой недели в НХЛ. Экс-армеец в двух матчах, которые его команда выиграла в овертаймах у «Лос-Анджелеса» с одинаковым счетом 4:3, набрал 4 (1+3) очка. Шайба россиянина стала победной в первой встрече.

Капризов всего лишь третий игрок в истории лиги, отличившийся в овертайме в дебютном матче. Ранее это удавалось Нику Нотту (сезон-1941/42, «Бруклин Американс») и Тиму Суини (1990/91, «Калгари Флэймз»). Кроме этого, олимпийский чемпион 2018 года - первый хоккеист в истории «Уайлд», набравший 3 (1+2) очка в дебютной игре в НХЛ.

А вот в очередном матче регулярного чемпионата «Миннесота» проиграла на выезде «Анахайму» - 0:1, потерпев первое поражение. У Капризова три броска, «-1», игровое время 19:24.

РПЛ хотят реформировать

Наш футбольный мир вчера бурно обсуждал появившийся в СМИ проект реформирования структуры РПЛ. Согласно документу, лига будет состоять из двух дивизионов по 12 клубов. По первому варианту РПЛ-1 (условно назовем ее так) сначала должна провести двухкруговой турнир - 22 тура. После чего первая шестерка разыграет медали и места в еврокубках, проведя еще по два круга (10 туров). Всего в чемпионате участникам придется провести по 32 матча.

Второй вариант для дюжины клубов предусматривает плей-офф, в который по итогам первого этапа выходят восемь команд. При таком раскладе клубы сыграют по 27 игр. К четверке, занявшей на первом этапе места с 9-го по 12-е, добавляются 4 лучших коллектива из нижнего дивизиона. Они поборются за право участвовать в следующем сезоне РПЛ-1.

РПЛ-2 объединит 4 худшие команды из состава премьер-лиги (при формате 16 клубов) и 8 лучших из ФНЛ. Оставшиеся 14 клубов ФНЛ вместе с командами ПФЛ, вероятно, будут выступать в одной лиге с ее зонами.

Нововведение поддерживают «Зенит» и «Спартак». Противников куда больше. В РПЛ подчеркнули, что появившиеся в прессе проекты – не единственные варианты, которые лига рассматривает для улучшения структуры розыгрыша. Цель реформ – добиться роста числа топ-матчей – между ведущими клубами, а также увеличения общего количества игр. А «Советский спорт» полагает, что России в этом вопросе неплохо заимствовать зарубежный опыт.