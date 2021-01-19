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Бабло победило. Фазель, не позорься. Немедленно уйди в отставку
19 января 12:00
автор: Виталий Славин

Бабло победило. Фазель, не позорься. Немедленно уйди в отставку

Мировые жабы империализма все-таки отобрали у братской Белоруссии чемпионат мира по хоккею.

Свою позицию по мерзкому судилищу и апогею лицемерия я высказывал неоднократно. Можно ознакомиться здесь: Если ИИХФ отнимет ЧМ-2021 у союзной и братской нам Белоруссии, мы обязаны турнир бойкотировать. И здесь: Браво, ИИХФ, и персонально месье Фазель: ЧМ-2021 пройдет в Белоруссии! Или вообще не состоится.

К сожалению, швейцарский дантист, которого мы привели к власти в мировом хоккее в 1994 году, оказался банальным слабаком.

Месье Фазель, если вы не способны отстоять принципы организации, которую возглавляете, будьте мужиком: уйдите в отставку! Все равно уже пересидели.

Да и если на чистоту – я теперь вообще не вижу смысла в существовании ИИХФ. Пусть чемпионаты мира по хоккею проводят чешско-немецкие автомобилисты на пару с косметической фирмой доктора Исаака Лифшютца. Ведь, как оказывается, именно эти гнусные барыги управляют мировым хоккеем, а не Международная федерация, в которой пока еще президентствует ренегат Фазель. Мне только непонятно, почему наши компании, спонсирующие ИИХФ и ЧМ, еще не сообщили, что отказываются поддерживать ЧМ-2021.

Уже вроде как объявили, что ЧМ-2021 – либо часть его – все равно пройдет в Латвии. Спрашивается: а там не нарушают права человека? Там у всех русских есть паспорта? Если верить википедии, таковых неграждан в Латвии в прошлом году числилось почти 200 тысяч!

Наконец, там по улицам не маршируют бывшие эсэсовцы? Убившие моего деда с Украины, бойца Красной Армии, когда Советский Союз освобождал от нацистов Польшу.

Я был на чемпионате мира в Риге в 2006 году. Этот первый визит в свободную Латвию оставил неизгладимое впечатление. Я никак не мог понять, почему везде, буквально во всех общественных местах – закусочных, ресторанах, в транспорте, на улице местные жители, особенно молодежь, громко и с каким-то упоением чудовищно матерятся.

До меня дошло, когда забирал билеты на хоккей в рижской турфирме. До сих пор помню то жуткое потрясение! В комнате находились человек шесть. Между собой они общались на чистом русском. Исключительно. Но стоило зазвонить телефону, принимались бодро щебетать на латышском.

Да, это не Финляндия, где два официальных языка – финский и шведский, и тем более не Швейцария, где даже на банкнотах пишут на немецком, французском, итальянском и ретороманском, подумал я тогда, задолго до событий на Украине.

Оттого русскоязычные рижане везде в полный голос и матюгаются – строго из чувства протеста! Запрещаете официально говорить на родном, получите отборный русский мат и тихо обтекайте. Все равно в полицию за нарушение общественной морали и нравственности никто не заберет.

Мой другой дед родился в позапрошлом веке в Елгаве, которая тогда называлась Митава и входила в состав Российской империи. Никогда он мне не рассказывал, что в его семье или у знакомых возникали какие-то проблемы с латышским или русским.

Честно, не представляю, как после публичной казни нашего самого верного союзника сборная России сможет приехать и выступить в Риге. Нет, это просто исключено! ФХР обязана сделать соответствующее заявление немедленно.

Если ЧМ-2021 отдадут другой стране…

Коллега Домрачев выдвинул интересное предложение – послать туда нашу молодежную сборную. Но по мне – много чести этим подлым вурдалакам из ИИХФ и их содержателям! Максимум для поганых упырей, предавших великую ледовую игру, сборная ВХЛ Высшей хоккейной лиги.

А лучше всего командировать туда чемпиона НХЛ – Ночной хоккейной лиги. И смачно вылететь из элитного эшелона. Посмотрим, кому нужен будет ЧМ-2022 без национальной команды России и десятков тысяч наших болельщиков.

источник: «Советский спорт»
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