Овечкин на чистом седьмом месте по голам, Крицюк чуть не убил игрока «Порту», новый срок Дюкова

709-й гол Овечкина, 15-е очко Панарина

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 709-ю шайбу в карьере и вышел на чистое седьмое место по голам в истории лиги. Он опередил Майка Гартнера (708) и теперь всего на восемь шайб отстает от легендарного Фила Эспозито (717). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки – 894.

«Кэпиталз» тем не менее проиграл – 2:4. Три голевые передачи отдал форвард ньюйоркцев Артемий Панарин, у которого в 10 матчах сезона уже 15 (5+10) очков. Лидер «Рейнджерс» был назван третьей звездой встречи. Голкипер победителей Игорь Шестеркин отразил 31 бросок. После матча Шестеркин с Панариным спародировали недавнюю драку партнеров по команде вратаря Александра Георгиева и защитника Тони Деанджело. В результате того инцидента последний был выставлен на драфт отказов.

Три результативных паса сделал также нападающий «Далласа» Александр Радулов, поучаствовавший во всех голах своей команды. Однако успеха это не принесло – «звезды» уступили «Коламбусу» - 3:4. Вратарь проигравших Антон Худобин парировал 21 бросок.

Андрей Свечников набрал 2 (1+1) очка в матче с «Чикаго», но его команда проиграла 4:6. Это шестой гол нашего легионера в сезоне. По этому показателю он лучший среди российских игроков. Лидирует в списке снайперов Тайлер Тоффоли из «Монреаля» - 9 шайб.

Ужасное столкновение в чемпионате Португалии

Страшный эпизод случился в чемпионате Португалии в матче «Белененсеша» и «Порту» (0:0). На 85-й минуте встречи после подачи в штрафную хозяев вратарь Станислав Крицюк столкнулся в игровом моменте с игроком гостей Нану, который бежал на мяч с большой скорости. Оба футболиста рухнули на газон. Нану потерял сознание, около 10 минут ему оказывали помощь врачи на поле, а затем на машине скорой помощи он был доставлен в больницу. У игрока черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и кратковременная потеря памяти.

Крицюк на полном ходу врезался в голову Нану из «Порту». Парень потерял сознание, и его сразу же увезла скорая



Видео жуткого эпизода 🙏 pic.twitter.com/7UDdxoprGL — Матч ТВ (@MatchTV) February 4, 2021

Крицюк прокомментировал в соцсетях случившееся. «Я сейчас получаю много оскорблений в свой адрес через интернет. Хочу объяснить эпизод. Я шел на перехват, и мы с Нану плюс защитник двигались к мячу. Я кричал, что играю. Если бы защитник оставил мяч, то я был бы первым на мяче и выбил бы его кулаками. И Нану врезался бы в меня, и фол был бы в нашу сторону (решение судьи и ВАР не назначать пенальти подтверждает мои слова). На видео это видно.

В Нану я не влетал руками или кулаками, как иногда может показаться с определенных ракурсов. Нану влетел в меня с боку, и мы ударились головами. В моих действиях не было злого умысла, просто игровой момент. И я бы мог оказаться на месте Нану, но мне чуть больше повезло».

Дюков переизбран президентом РФС

Александр Дюков был переизбран на пост главы РФС еще на четыре года. Участники конференции единогласно проголосовали за единственного кандидата на эту должность. В предвыборной речи Дюков назвал четыре основные задачи, которые, на его взгляд, необходимо выполнить российскому футболу. Это добиться стабильного участия клубов в стадии плей-офф всех европейских турниров, повышения сборной России в классе в розыгрыше Лиги наций, попадания национальной команды в топ-25 рейтинга ФИФА к 2025 году и в топ-10 - к 2030 году.

Также президент РФС затронул вопрос реформирования РПЛ и ФНЛ, подчеркнув, что организация готова помогать лигам, но ждет от них инициативы. «У нас есть видение того, какой формат является правильным, но мы ждем, что они выйдут с этим вопросом сами. Нам важен консенсус со стороны лиг и клубов, чтобы как можно больше клубов поддерживало те или иные нововведения. До сезона-2022/23 вряд ли возможно изменение формата, права на проведения турниров переданы РФС лигам», - отметил Дюков.

«Тамбову» помогут завершить сезон

«Тамбов» доиграет чемпионат России-2020/21, несмотря на тяжелую финансовую ситуацию в клубе. Такое решение было принято на заседании с участием руководителей РФС, РПЛ, ряда клубов премьер-лиги и спортивного директора тамбовской команды Павла Худякова. Лига готова выделить 51 миллион рублей из запланированных коммерческих доходов, предоставив эти средства заранее. Клуба поделятся игроками, отдав их в бесплатную аренду. Кроме того, посильную помощь окажут спонсоры и региональные власти.

Напомним, что из-за долгов по зарплате команду покинула большая часть игроков. На данный момент в составе значится восемь футболистов. Общая задолженность «Тамбова», по некоторым данным, составляет около полумиллиарда рублей. Глава РПЛ Сергей Прядкин после совещания сообщил, что по инициативе клубов в ближайшие дни состоится собрание в формате видеоконференции. На нем будет подробно рассмотрен вопрос выхода из сложившейся ситуации, что поможет избежать банкротства.

Кокорин попал в заявку

Пресс-служба «Фиорентины» сообщила, что нападающий Александр Кокорин включен в заявку на матч 21-го тура чемпионата Италии с «Интером». Игра пройдет 5 февраля. Правда, возникают сомнения в том, что новичок может дебютировать в составе «фиалок» уже в пятницу. Главный тренер команды Чезаре Пранделли накануне раскритиковал форму россиянина, заявив, что футболисту придется набирать ее около трех недель.

Напомним, что о переходе Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» было официально объявлено 27 января. Контракт рассчитан на 3,5 года.

«Лейпциг» не может принять «Ливерпуль» в Германии

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Ливерпулем» не сможет пройти в Германии. После появления британского штамма коронавируса немецкие власти приняли решение закрыть авиасообщение с Великобританией до 17 февраля. Игра намечена на 16-е число, и «Лейпциг» обратился с просьбой сделать исключение в правилах въезда в страну для англичан. Однако федеральная полиция сообщила футбольному клубу, что этот случай не попадает под возможные исключения.

УЕФА ведет переговоры с Немецким футбольным союзом и правительством Германии, чтобы попытаться разрешить этот вопрос. Среди вероятных вариантов – перенос первой встречи в Англию или проведение матча на нейтральном поле.