Николай Валуев: Емельяненко надо задуматься об уходе, способы могут быть разные

ММА 28 января 2019 12:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Александр Августин

Прославленный боксер, ныне депутат Государственной Думы Николай Валуев поделился мнением относительно поражения Федора Емельяненко от Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator.

– Как прокомментируете поражение Федора Емельяненко?

– Очень тяжело это все комментировать. То, что бой проигран за 30 секунд, можно назвать случайностью. А может, это и не случайность. Все сходится к вопросу о том, что рано или поздно всем спортсменам надо задуматься о том, чтобы уходить. А способы ухода могут быть разные, каждый выбирает себе по душе. Понимает ли Федя, что ему надо уходить, думаю, лучше спросить у него. У меня нет ответа на этот вопрос.

– Вы бы посоветовали Федору уйти сейчас?

– Я не могу ему ничего советовать. Во-первых, это смешанные единоборства. Во-вторых, это может быть воспринято просто как досадное поражение, один удар и все. Это супертяжелый вес, не стоит забывать об этом.

– В лучшие свои годы Емельяненко мог бы пропустить такой удар?

– У нас у всех когда-то были лучшие годы. Надо понимать, что пик формы спортсмена – явление временное.

– Где тот самый предел, когда нужно сказать себе «стоп»?

– Это исключительно индивидуальные ощущения.

– Многие спортсмены под конец карьеры не думают о результате, а думают о том, как бы подзаработать напоследок, вы согласны с этим?

– Деньги имеют свойства заканчиваться. Одно могу точно сказать: уважение к Федору как к человеку и как к бойцу даже после этого поражения никак не изменится. А это самое главное, потому что были случаи так называемых «возвращений», где выглядело все, мягко говоря, неприглядно.

– Вы кого-то конкретно имеете в виду?

– Да. Рой Джонс.

– Что теперь делать Емельяненко?

– Я думаю, Федор сам лучше знает, где себя применить и в какой сфере, чтобы оставаться в обойме и не сидеть сложа руки. Этим вопросом задаются все.

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