Магомедкеримов идет за вторым миллионом, ученики Федора выступят в Италии - Советский спорт
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07 октября 2019 23:25ММАВащенко Сергей

Магомедкеримов идет за вторым миллионом, ученики Федора выступят в Италии

Чемпион первого сезона Гран-при PFL россиянин Магомед Магомедкеримов попробует вновь выиграть мини-турнир, ученики Федора Емельяненко выступят на турнире в Милане, а Джоанна Еджейчик подерется в рамках шоу UFC в Тампе.

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках этой недели.

PFL 7
12 октября, суббота, Лас-Вегас, США
Гран-при в полусреднем весе

Магомед Магомедкеримов (Россия, 25-5) - Крис Кертис (США, 21-6)

В американском промоушене PFL начинаются бои плей-офф за победу во втором сезоне Гран-при. Победитель в каждой весовой категории получает пояс чемпиона, а также один миллион долларов.

Россиянин Магомед Магомедкеримов участвует во втором сезоне подряд. В прошлом году он неожиданно для многих стал победителем Гран-при. В этом году он вновь идет без поражений.

Напоминаем, что в PFL особая структура проведения турнира. Все начинается с группового этапа, где бойцы сражаются друг с другом по круговой системе. Те спортсмены, которые набрали наибольшее количество очков, выходят в плей-офф, где будут драться уже по олимпийской системе, то есть, на вылет.

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В этом году Магомедкеримов провел два поединка, победив Джона Ховарда (сабмишеном в первом раунде) и Криса Кертиса (единогласным решением судей). И получилось, что плей-офф для россиянина начнется именно с Кертиса: так сложилась турнирная сетка.

Американец уверен, что сможет на этот раз победить и взять реванш. Однако, эксперты, фанаты и букмекеры уверены в обратном. Магомед является неоспоримым фаворитом не только этого противостояния, но и всего Гран-при. За бойцом из России давно следят скауты из UFC. Скорее всего, уже в следующем году Магомедкеримов будет выступать в сильнейшей лиге мира.

Bellator 230
12 октября, суббота, Милан, Италия

Рафаэль Карвалью (Бразилия, 16-3) - Вадим Немков (Россия, 10-2)
Кирилл Сидельников (Россия, 11-6) - Домингос Баррос (Кабо-Верде, 6-0)

Многие ждали, что ученик Федора Емельяненко Вадим Немков подерется за титул чемпиона промоушена в полутяжелом весе, которым на данный момент владеет американец Райан Бейдер. Но матчмейкеры решили так, что чемпион останется на данный момент неприкосновенным. Им плевать на то, что полутяжелый дивизион топчется на месте.

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В итоге, Немкову, который ранее побил топовых бойцов Лиама Макгири (техническим нокаутом) и Фила Дэвиса (по очкам), дали соперника из Бразилии. Рафаэль Карвалью находится значительно ниже Вадима и из последних трех поединков выиграл только один. В своем последнем бою он единогласным решением судей одолел Чиди Нжокуани. К тому же, Карвалью выступал ранее в среднем весе, где успел проиграть Гегарду Мусаси и Лиото Мачиде. Несомненно, он крепкий соперник для российского спортсмена, но Немков рискует этим поединком. Если проиграет, откатится в рейтинге и потеряет шансы драться за титул. Если победит — ничего не изменится. Bellator и дальше будет охранять Бейдера от подобных претендентов.

В рамках этого же турнира выступит Кирилл Сидельников, еще один боец из команды Fedor Team.

Сейчас у спортсмена два поражения кряду. В ноябре 2017 года он проиграл Сергею Павловичу (техническим нокаутом в первом раунде) в поединке за титул чемпиона Fight Nights в тяжелом весе, а через год сенсационно «улетел спать» в схватке с никому неизвестным израильтянином Адамом Керешом.

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Сидельников выступает крайне редко: раз в год. И уже никто не ждет от него побед. Но в Кирилла по-прежнему верит Федор Емельяненко.

Если говорить о его сопернике, можно отметить, что он хорош в стойке, но есть проблемы в борьбе. За свою карьеру Домингос Баррос провел шесть поединков и во всех победил.

UFC Fight Night 161
13 октября, воскресенье, Тампа, США

Джоанна Еджейчик (Польша, 15-3) - Мишель Уотерсон (США, 17-6)

Пару лет назад Джоанна Еджейчик считалась сильнейшей девушкой не только в минимальном дивизионе, но и вообще среди всех бойцов женского пола.

Все изменилось 5 ноября, когда польская чемпионка в октагоне встретилась с американской литовского происхождения Роуз Намаюнас. Еджейчик спустя три минуты после начала поединка уже валялась на настиле, а Намаюнас ее добивала.

Подумалось — случайность. Ну с кем не бывает. В апреле 2018 года состоялся реванш. Еджейчик подготовилась к нему намного лучше, чем к первому бою. На этот раз недооценки соперницы не было. Тем не менее, Намаюнас вновь вышла победительницей, в этот раз — единогласным решением судей.

Еджейчик перевела дух, победив в июле того же года Течию Торрес, но в декабре была полностью бита Валентиной Шевченко. Три поражения за четыре последних поединка… Многовато будет для неоспоримой чемпионки прошлых лет. Кажется, время спортсменки ушло.

И в предстоящем бою против Мишель Уотерсон Джоанна не является неоспоримой фавориткой. Американка идет на серии из трех побед и собирается добыть четвертую. Победа над Еджейчик позволит ей претендовать на титульный поединок.

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