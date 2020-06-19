«Драго» сразится с Блейдсом. Чего ждать от турнира UFC on ESPN 11

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ
Мечта главы UFC Даны Уайта о «бойцовском острове» становится все ближе. Уже известно месторасположение и объявлен состав первого турнира, но пока UFC продолжает проводить турниры на арене Apex в Лас-Вегасе. И UFC on ESPN 11 пройдет именно там, где состоялись два предыдущих мероприятия организации.
Вновь будет пустой раз и примерно 300 человек обслуживающего персонала, включая бойцов и их команды. Пока что все мероприятия UFC прошли на высшем уровне и коронавирус обходит всех стороной. Протоколы безопасности явно выше, чем у «Ростова».
ГДЕ СМОТРЕТЬ
К радости российских зрителей после перерыва из трех турниров телеканал РЕН-ТВ объявил о том, что этот турнир будет показан на общедоступной платформе. Трансляция на канале начнется в 06:00 мск. Так что, вероятно, зрители смогут увидеть в лучшем случае четыре боя, а скорее – только два. Но самых главных.
Посмотреть вечер в полном объеме можно, как и обычно, на UFC ТВ (More.tv, Wink, «Ростелеком», «Триколор ТВ», VOKA).
ГЛАВНЫЙ БОЙ
Основное внимание всех зрителей и не только российских будет притянуто к поединку Александра Волкова и Кертиса Блейдса, которые выступят в главном поединке вечера.
Волков занимает седьмое место в рейтинге претендентов на титул. В последний раз Александр выходил в октагон в ноябре 2019 года в Москве, когда единогласным решением судей победил американца Грега Харди.
Блейдс находится на третьей строчке рейтинга. Причем в его пассиве только два поражения и оба от сверхмощного Фрэнсиса Нганну. Так что на данный момент Кертиса можно назвать самым сильным соперником в карьере россиянина. И совершенно точно этот бой станет определяющим для Волкова. Победа позволит ему войти в топ-3, а оттуда до титульного поединка можно дотянуться рукой, а вот поражение отбросит Александра далеко назад.
Кстати, шансы Александра Волкова для «Советского спорта» оценил его спарринг-партнер Сергей Билостенный.
UFC on ESPN 11
Основной кард
Тяжелый вес. Кёртис Блэйдс – Александр Волков
Полулегкий вес. Джош Эммет – Шейн Бургос
Женский легчайший вес. Ракэль Пеннингтон – Марион Рено
Полусредний вес. Белал Мухаммад – Лайман Гуд
Промежуточный вес. Джим Миллер – Рузвельт Робертс
Предварительный кард
Легкий вес. Клэй Гуида – Бобби Грин
Женский минимальный вес. Тиша Торрес – Брианна ван Бурен
Средний вес. Марк-Андре Барио – Оскар Пьехота
Женский наилегчайший вес. Кортни Кейси – Джиллиан Робертсон
Женский наилегчайший вес. Роксанн Модаффери – Лорен Мёрфи
Легкий вес. Макс Рошкопф – Остин Хаббарт