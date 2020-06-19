«Драго» сразится с Блейдсом. Чего ждать от турнира UFC on ESPN 11

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

Мечта главы UFC Даны Уайта о «бойцовском острове» становится все ближе. Уже известно месторасположение и объявлен состав первого турнира, но пока UFC продолжает проводить турниры на арене Apex в Лас-Вегасе. И UFC on ESPN 11 пройдет именно там, где состоялись два предыдущих мероприятия организации.

Вновь будет пустой раз и примерно 300 человек обслуживающего персонала, включая бойцов и их команды. Пока что все мероприятия UFC прошли на высшем уровне и коронавирус обходит всех стороной. Протоколы безопасности явно выше, чем у «Ростова».

ГДЕ СМОТРЕТЬ

К радости российских зрителей после перерыва из трех турниров телеканал РЕН-ТВ объявил о том, что этот турнир будет показан на общедоступной платформе. Трансляция на канале начнется в 06:00 мск. Так что, вероятно, зрители смогут увидеть в лучшем случае четыре боя, а скорее – только два. Но самых главных.