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«Драго» сразится с Блейдсом. Чего ждать от турнира UFC on ESPN 11
19 июня 14:40
автор: Усачев Владислав

«Драго» сразится с Блейдсом. Чего ждать от турнира UFC on ESPN 11

«Советский спорт» о турнире UFC on ESPN 11, который пройдет в ночь с субботы на воскресенье.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

Мечта главы UFC Даны Уайта о «бойцовском острове» становится все ближе. Уже известно месторасположение и объявлен состав первого турнира, но пока UFC продолжает проводить турниры на арене Apex в Лас-Вегасе. И UFC on ESPN 11 пройдет именно там, где состоялись два предыдущих мероприятия организации.

Вновь будет пустой раз и примерно 300 человек обслуживающего персонала, включая бойцов и их команды. Пока что все мероприятия UFC прошли на высшем уровне и коронавирус обходит всех стороной. Протоколы безопасности явно выше, чем у «Ростова».

ГДЕ СМОТРЕТЬ

К радости российских зрителей после перерыва из трех турниров телеканал РЕН-ТВ объявил о том, что этот турнир будет показан на общедоступной платформе. Трансляция на канале начнется в 06:00 мск. Так что, вероятно, зрители смогут увидеть в лучшем случае четыре боя, а скорее – только два. Но самых главных.

Посмотреть вечер в полном объеме можно, как и обычно, на UFC ТВ (More.tv, Wink, «Ростелеком», «Триколор ТВ», VOKA).

ГЛАВНЫЙ БОЙ

Основное внимание всех зрителей и не только российских будет притянуто к поединку Александра Волкова и Кертиса Блейдса, которые выступят в главном поединке вечера.

Волков занимает седьмое место в рейтинге претендентов на титул. В последний раз Александр выходил в октагон в ноябре 2019 года в Москве, когда единогласным решением судей победил американца Грега Харди.

Блейдс находится на третьей строчке рейтинга. Причем в его пассиве только два поражения и оба от сверхмощного Фрэнсиса Нганну. Так что на данный момент Кертиса можно назвать самым сильным соперником в карьере россиянина. И совершенно точно этот бой станет определяющим для Волкова. Победа позволит ему войти в топ-3, а оттуда до титульного поединка можно дотянуться рукой, а вот поражение отбросит Александра далеко назад.

Кстати, шансы Александра Волкова для «Советского спорта» оценил его спарринг-партнер Сергей Билостенный.

UFC on ESPN 11

Основной кард

Тяжелый вес. Кёртис Блэйдс – Александр Волков

Полулегкий вес. Джош Эммет – Шейн Бургос

Женский легчайший вес. Ракэль Пеннингтон – Марион Рено

Полусредний вес. Белал Мухаммад – Лайман Гуд

Промежуточный вес. Джим Миллер – Рузвельт Робертс

Предварительный кард

Легкий вес. Клэй Гуида – Бобби Грин

Женский минимальный вес. Тиша Торрес – Брианна ван Бурен

Средний вес. Марк-Андре Барио – Оскар Пьехота

Женский наилегчайший вес. Кортни Кейси – Джиллиан Робертсон

Женский наилегчайший вес. Роксанн Модаффери – Лорен Мёрфи

Легкий вес. Макс Рошкопф – Остин Хаббарт

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