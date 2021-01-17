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Хабиб назвал условие возвращения, дубли Панарина и Бучневича, спонсоры отказались от ЧМ в Минске
17 января 09:11
автор: Дмитрий Кузнецов

Хабиб назвал условие возвращения, дубли Панарина и Бучневича, спонсоры отказались от ЧМ в Минске

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Хабиб допускает, что может вернуться

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов допускает возможность своего возвращения в октагон. Однако он примет решение только после турнира UFC 257, в рамках которого пройдут бои между Конором Макгрегором и Дастином Порье, а также Майком Чендлером и Дэном Хукером. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.

Уайт провел встречу с Нурмагомедовым в Абу-Даби, на которой они обсуждали дальнейшую карьеру россиянина. По словам промоутера, Хабиб достиг всего, чего хотел, и потерял мотивацию. «Хабиб сказал, что если эти парни покажут что-то феноменальное, то подумает о возвращении. Он не будет задерживать дивизион, если поймет, что возвращаться нет причин», – сказал Уайт.

По сути, никакого решения пока нет. Это значит, что бой Макгрегора и Порье не будет титульным. Поединок пройдет рано утром 24 января по московскому времени. Напомним, что Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в конце октября после победы над Джастином Гейджи во втором раунде титульного боя.

«Сухарь» Георгиева, 100 очков Свечникова, передача Капризова

В НХЛ «Рейнджерс» взяли убедительный реванш со счетом 5:0 у «Айлендерс» за поражение в стартовом матче регулярного чемпионата – 0:4. Не смог сыграть за «островитян» вратарь Семен Варламов, получивший повреждение на предматчевой разминке. Шайба попала россиянину в область шеи, и его заменил соотечественник Илья Сорокин, сыгравший первую игру в лиге. Экс-армейца не пожалели Артемий Панарин и Павел Бучневич. Оба нападающих «Рейнджерс» отметились голевыми дублями.

Главный тренер проигравших Барри Троц заметил после игры, что недопустимо травмировать собственного вратаря на раскатке. «Это было несправедливо по отношению к Варламову и Сорокину. В самом начале матча мы были барахлом», - заявил расстроенный тренер. У голкипера «Рейнджерс» Александра Георгиева «сухарь» в первой игре в сезоне.

Сотое очко в регулярных чемпионатах набрал форвард «Каролины» Андрей Свечников, сделавший голевую передачу в игре с «Детройтом» - 2:4. Первую победу в составе «Монреаля» - над «Эдмонтоном» в гостях 5:1 - одержал защитник Александр Романов, для которого это была вторая игра в НХЛ. Результативная передача у защитника «Оттавы» Никиты Зайцева в матче с «Торонто». Однако «Сенаторы», в составе которых первый гол в НХЛ забил лидер немецкой молодежной сборной Тим Штютцле, проиграли 2:3.

«Миннесота» выиграла второй матч у «Лос-Анджелес» в овертайме – и снова 4:3. Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в победном голе. В двух матчах на счету новичка 4 (1+3) очка. Причем экс-игрок ЦСКА принял участие в обеих решающих шайбах. Двумя днями ранее он стал автором гола в дополнительное время.

Спонсоры отказались от ЧМ в Белоруссии

Все меньше шансов остается на то, что Минск сможет принять чемпионат мира по хоккею 2021 года наряду с Ригой. Накануне один из крупнейших и многолетних партнеров турнира ŠKODA отказалась спонсировать ЧМ в случае, если белорусская столица сохранит право на его проведение. Днем ранее это сделала Nivea – еще один постоянный спонсор мировых первенств. В официальных заявлениях такое решение объясняется текущей ситуацией в Белоруссии, где в последнее время проходили массовые протесты населения против итогов президентских выборов.

Одним из вариантов переноса соревнований в минской группе, куда включена и сборная России, называется Рига. Вполне возможно, что Латвия примет весь турнир, а не только команды группы В. Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс подчеркнул, что месяц назад уже направлял письмо в ИИХФ с объяснениями, при каких условиях это станет возможным. «Мы должны в очень короткое время построить быстровозводимую арену, наподобие тех, где проходят матчи «Зимней классики». Это можно сделать, но все зависит от того, что решит в конце января ИИХФ», - сказал Козиолс.

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель подтвердил, что в настоящее время рассматриваются различные варианты проведения турнира и что Минск может спасти «только чудо». Окончательное решение может быть озвучено уже на следующей неделе.

Хендрикс подписал контракт со «Спартаком»

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс стал игроком «Спартака». Вчера легионер успешно прошел медосмотр, после чего подписал долгосрочный контракт. В ближайшее время новичок, всю предыдущую карьеру проведший в клубе из Эйндховена, присоединится к московской команде на сборе в Дубае. За «Спартак» он будет играть под четвертым номером.

По некоторым данным, переход обошелся красно-белым в полмиллиона евро. Еще 200 тысяч ПСВ может получить в качестве бонусов, если их бывший игрок сыграет со «Спартаком» в еврокубках. Столь невысокая цена на 25-летнего футболиста объясняется тем, что его контракт с голландской командой истекал летом, после чего он становился свободным агентом.

В нынешнем сезоне Хендрикс принял участие в 9 матчах чемпионата Нидерландов, одной игре Кубка и шести — в Лиге Европы. Всего за ПСВ он сыграл 239 матчей, трижды становился чемпионом страны и дважды обладателем Суперкубка.

Россиянки четвертые в биатлонной эстафете

Российские биатлонистки заняли четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Золото досталось сборной Германии. Серебро у белорусской команды, бронза – у шведской.

Квартет россиянок составили Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. На первом же этапе Павлова провалила стрельбу стоя, отправившись на штрафной круг. Что в итоге стоило попадания на пьедестал. Отставание от чемпионок составило 42,5 секунды. От третьего места – всего 6,8. По суммарному «ходу» наши биатлонистки шведок превзошли. А с француженками и норвежками, провалившими эстафету, Россия показала практически одинаковое «лыжное» время. Если бы не осечка Павловой, это была бы стопроцентная медаль.

Сегодня в Оберхофе два масс-старта. В мужском от России побегут Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев, в женском – Кайшева и Миронова.

источник: «Советский спорт»
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