Дана Уайт: Реванш Макгрегор – Хабиб? Пока этому бою просто нет места Президент UFC Дана Уайт рассказал о возможном повторном поединке между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

- Макгрегор - Хабиб на реванше? Даже не знаю. Конор-то всегда хочет этот бой. Но пока этому бою просто нет места, - цитирует ТАСС главу UFC.

Ранее президент UFC рассказал, что Макгрегор не будет драться с победителем боя Нурмагомедов – Порье. Несмотря на это, ирландец потребовал от организации устроить ему бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве.

Позже Уайт заявил, что следующим противником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон, при условии, что тот согласится на этот поединок.

В минувшую субботу, 7 августа, Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 242.

Добавим, что эта победа стала 12-й для российского бойца в UFC, всего Нурмагомедов провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них.