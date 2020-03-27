«Есть у меня один такой же родственник». Емельяненко объяснил, почему ему не нравится Шлеменко - Советский спорт
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27 марта 2020 00:51ММА

«Есть у меня один такой же родственник». Емельяненко объяснил, почему ему не нравится Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал, почему ему не нравится Александр Шлеменко.

- Он мне не интересен. Ни одного его интервью не видел. Он не нравится мне даже как человек. Сильно высокомерный, такого мнения о себе заоблачного. Ходит и на всех смотрит свысока, задрав голову. Что он такой правильный, самый лучший, самый-самый. Есть у меня один такой же родственник, - передает слова Емельяненко «Матч ТВ».

Накануне Емельяненко бросил вызов бывшему чемпиону Bellator в среднем весе Александру Шлеменко, который принял вызов, заявив, что бой должен пройти по правилам смешанных единоборств. Позже Емельяненко обвинил Шлеменко в завышенных финансовых требованиях.

Добавим, что 3 апреля Емельяненко должен был провести поединок против Магомеда Исмаилова, но из-за ситуации с коронавирусом их бой был перенесен на 24 июля. Всего в карьере он выиграл 28 боев и уступил в семи при одной ничьей.

В активе 35-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений.

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