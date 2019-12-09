Вячеслав Аминов: К пятиборцам со стороны антидопинговых служб претензий нет - Советский спорт
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09 декабря 2019 14:39Современное пятиборьеКорегин Владислав

Вячеслав Аминов: К пятиборцам со стороны антидопинговых служб претензий нет

Исполком WADA принял решение отстранить Россию от крупных международных турниров сроком на четыре года.

Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года.

– Окончательное решение должно быть принято в суде, надо отстаивать свои права в CAS. К российским пятиборцам со стороны антидопинговых служб претензий нет, – заявил Аминов «РИА Новости».

Сегодня исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн

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