«На карантине наслаждаюсь общением с семьей». Семен Елистратов – о пандемии и Викторе Ане

– Где вы самоизолировались – в своей квартире в Уфе?

– Мы самоизолировались в доме родителей под Уфой.

– Дом большой, места всем хватает?

– Дом нормальный, все поместились, все хорошо, – смеется Семен.

– Магазин далеко от дома? В Москве, если отойдешь от дома дальше, чем на 150 метров, могут оштрафовать.

– Это загородные дачи, расположены на достаточном расстоянии друг от друга. Пространства для прогулок хватает. Магазин недалеко, но людей там мало. А так, соблюдаем все необходимые меры, которые предписаны указом главы Республики Башкортостан. В магазин хожу в маске и перчатках.

– Еще в Москве и Подмосковье нужны электронные пропуска на машину. Как у вас с этим обстоит дело?

– Машиной пользуюсь крайне редко. А электронные пропуска можно заказать на специальном сайте.

– Если вам понадобиться срочно в Москву, добраться до столицы можно?

– Без проблем – самолеты летают. Из Уфы в Москву восемь рейсов в день.

– Катки закрыты. Как поддерживаете форму во время самоизоляции?

– У нас пока межсезонье, поэтому до июня можно обходиться без льда. У меня в доме есть все необходимое для физических занятий – сменные блины для штанги, сам гриф, велосипедный станок.

– Тренеры сборной вам дают упражнения по скайпу?

– У нас группа в вотсапе «сборная России». Тренеры выкладывают там задания для ребят. Но мне в этом плане проще, много лет моим тренером является Андрей Иванович Максимов. Это самый сильный тренер в России, и живет он в Уфе.

– Мировая статистика: во время пандемии резко увеличилось число разводов. Но вашей молодой семье это вряд ли грозит?

– Не грозит. Я большую часть года в разъездах, семью практически не вижу. Для меня нынешний период – это счастье подольше побыть с семьей. Плюс у нас сын – ему один год и семь месяцев. Наслаждаюсь каждым днем, каждой минутой общения со своим Левой.

– Все равно во время карантина получается много свободного времени. Может быть, какой-то хороший сериал посмотрели или фильм и посоветуете его нашим читателям?

– У меня растет сын. Когда я не тренируюсь, то занимаюсь с ребенком. Лева очень активный, он требует большого внимания. У меня просто нет времени на просмотр телевизора, а тем более, сериалов.

– Виктор Ан объявил о завершении карьеры. Что этот спортсмен значил для сборной России, для ее становления?

– Я так понимаю, что он довольно долго шел к этому решению. Кажется, его травмы беспокоили. Точно не могу сказать, потому что он на эту тему особо не распространялся. Опыт Виктора, безусловно, помог ребятам в сборной, но все же – это все индивидуально. До 2014 года он был безусловным лидером, а дальше – кто-то начал сам расти, у кого-то это не получилось. Но, возможно, Виктор еще вернется.