«На карантине наслаждаюсь общением с семьей». Семен Елистратов – о пандемии и Викторе Ане

– Где вы самоизолировались – в своей квартире в Уфе?
– Мы самоизолировались в доме родителей под Уфой.
– Дом большой, места всем хватает?
– Дом нормальный, все поместились, все хорошо, – смеется Семен.
– Магазин далеко от дома? В Москве, если отойдешь от дома дальше, чем на 150 метров, могут оштрафовать.
– Это загородные дачи, расположены на достаточном расстоянии друг от друга. Пространства для прогулок хватает. Магазин недалеко, но людей там мало. А так, соблюдаем все необходимые меры, которые предписаны указом главы Республики Башкортостан. В магазин хожу в маске и перчатках.
– Еще в Москве и Подмосковье нужны электронные пропуска на машину. Как у вас с этим обстоит дело?
– Машиной пользуюсь крайне редко. А электронные пропуска можно заказать на специальном сайте.
– Если вам понадобиться срочно в Москву, добраться до столицы можно?
– Без проблем – самолеты летают. Из Уфы в Москву восемь рейсов в день.
– Катки закрыты. Как поддерживаете форму во время самоизоляции?
– У нас пока межсезонье, поэтому до июня можно обходиться без льда. У меня в доме есть все необходимое для физических занятий – сменные блины для штанги, сам гриф, велосипедный станок.
– Тренеры сборной вам дают упражнения по скайпу?
– У нас группа в вотсапе «сборная России». Тренеры выкладывают там задания для ребят. Но мне в этом плане проще, много лет моим тренером является Андрей Иванович Максимов. Это самый сильный тренер в России, и живет он в Уфе.
– Мировая статистика: во время пандемии резко увеличилось число разводов. Но вашей молодой семье это вряд ли грозит?
– Не грозит. Я большую часть года в разъездах, семью практически не вижу. Для меня нынешний период – это счастье подольше побыть с семьей. Плюс у нас сын – ему один год и семь месяцев. Наслаждаюсь каждым днем, каждой минутой общения со своим Левой.
– Все равно во время карантина получается много свободного времени. Может быть, какой-то хороший сериал посмотрели или фильм и посоветуете его нашим читателям?
– У меня растет сын. Когда я не тренируюсь, то занимаюсь с ребенком. Лева очень активный, он требует большого внимания. У меня просто нет времени на просмотр телевизора, а тем более, сериалов.
– Виктор Ан объявил о завершении карьеры. Что этот спортсмен значил для сборной России, для ее становления?
– Я так понимаю, что он довольно долго шел к этому решению. Кажется, его травмы беспокоили. Точно не могу сказать, потому что он на эту тему особо не распространялся. Опыт Виктора, безусловно, помог ребятам в сборной, но все же – это все индивидуально. До 2014 года он был безусловным лидером, а дальше – кто-то начал сам расти, у кого-то это не получилось. Но, возможно, Виктор еще вернется.
Личное дело
Семен ЕЛИСТРАТОВ
Родился 3 мая 1990 в Уфе
Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете и бронзовый призер Олимпиады-2018 года на дистанции 1500 метров.
Чемпион мира-2015 на дистанции 1500 м, серебряный призер ЧМ-2013 в эстафете, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира.
Многократный чемпион Европы, обладатель Кубка мира на дистанции 1000 метров.