Третьяков и Никитина вошли в состав сборной России на первые этапы Кубка мира

Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на первые этапы Кубка мира по скелетону.

«Прошла контрольная тренировка, по итогам которой мы определились с тем, кто будет выступать на первых этапах Кубка мира. Это Елена Никитина и Александр Третьяков, которые своими успешными выступлениями в минувшем сезоне гарантировали себе право на участие в Кубке мира и не принимали участия в сегодняшнем отборе. Также в заявку команды вошли Никита Трегубов, Владислав Семенов, Алина Тарарыченкова и Юлия Канакина, показавшие лучшие результаты в контрольной тренировке», - цитирует ТАСС старшего тренера национальной команды Дениса Алимова.

Напомним, что в минувшем сезоне Третьяков стал пятым в общем зачете Кубка мира. Никитина стала шестой.

Добавим, что первый этап Кубка мира состоится в австрийском Игльсе. Он пройдет c 19 по 21 ноября.