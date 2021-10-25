Никитина финишировала третьей на первых международных стартах в Пекине

Российская скелетонистка Елена Никитина заняла третье место на первых международных стартах, которые состоялись в понедельник на олимпийской бобслейной трассе в Пекине.
Первое место заняла представительница Германии Тина Херманн (2.06.15), второй стала ее соотечественница Ханна Найзе (2.06,19).
У мужчин победу одержал спортсмен из Германии Александр Гасснер (2.03.26). Россиянин Никита Трегубов финишировал пятым (2.03.94), Владислав Семенов - 12-м (2.05.01), Александр Третьяков - 18-м (2.06.49).
В понедельник на олимпийской трассе в Пекине также пройдут соревнования в женском монобобе и у мужчин в бобах-двойках.
источник: «Советский спорт»