«Это не отменяет того, что мы выступаем за Россию»: Трегубов - об отсутствии флага и гимна

Российский скелетонист Никита Трегубов рассказал об отношении в команде к политической ситуации и соперникам.

«Сейчас к этому все привыкли. Это не меняет того, что мы так же выступаем за Россию. Все знают, кто мы и откуда. Уже даже нет таких разговоров, что кто-то не поедет. Все едут. А политические игры никак не должны нас касаться. Когда говорят, что спорт вне политики - лукавят. Это давно не так.

Сейчас все гораздо спокойнее. Состав обновились, пришли другие ребята. У Великобритании, например, парни моего возраста, с которыми я начинал выступать. Они все вне политики. Нормальные и адекватные», - приводит слова спортсмена Sport24.ru.

Напомним, Трегубов является серебряным призером Олимпиады 2018 года.