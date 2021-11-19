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«Это не отменяет того, что мы выступаем за Россию»: Трегубов - об отсутствии флага и гимна

По мнению скелетониста, спортсмены уже привыкли к текущей ситуации
19 ноября 2021 10:38
автор: Александр Шульгин

Российский скелетонист Никита Трегубов рассказал об отношении в команде к политической ситуации и соперникам.

«Сейчас к этому все привыкли. Это не меняет того, что мы так же выступаем за Россию. Все знают, кто мы и откуда. Уже даже нет таких разговоров, что кто-то не поедет. Все едут. А политические игры никак не должны нас касаться. Когда говорят, что спорт вне политики - лукавят. Это давно не так.

Сейчас все гораздо спокойнее. Состав обновились, пришли другие ребята. У Великобритании, например, парни моего возраста, с которыми я начинал выступать. Они все вне политики. Нормальные и адекватные», - приводит слова спортсмена Sport24.ru.

Напомним, Трегубов является серебряным призером Олимпиады 2018 года.

источник: Sport24.ru
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