Третьяков одержал победу на первом этапе Кубка мира в Инсбруке

Российский скетелонист Александр Третьяков занял первое место в рамках первого этапа Кубка мира, который прошел австрийском Инсбруке.

Отметим, что по итогам двух попыток 36-летний спортсмен показал результат 1 минута 45,07 секунды. На второй строчке финишировал представитель Латвии Мартинс Дукурс, уступивший победителю 0,7 секунды. Тройку лучших замкнул Кристофер Гротхер из Германии (+0,16).

В десятку лучших попали еще два россиянина, а именно Владислав Семенов, ставший пятым (+0,39), а также Никита Трегубов, показавший десятый результат (+0,65).