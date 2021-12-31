Российская скелетонистка Канакина заняла второе место на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде

В городе Сигулда (Латвия) прошли оба заезда у женщин-скелетонисток в рамках шестого этапа Кубка мира.

Лучшее время показала австрийка Жанин Флок, которой на две попытки понадобилась 1 минута 44,64 секунды. Второй стала россиянка Юлия Канакина, которая затратила на 0,17 секунд больше, бронзу завоевала представительница Нидерландов Кимберли Бос (+0,34).

Россиянка Елена Никита заняла на шестом этапа Кубка мира пятое место (+0,46), ее соотечественница Алина Тарарыченкова - седьмое (+0,54).

7 января скелетонистки во второй раз выступят в немецком Винтерберге.