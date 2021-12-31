Россиянин Рукосуев занял четвертое место на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде

В городе Сигулда (Латвия) прошли оба заезда у скелетонистов в рамках шестого этапа Кубка мира.
Российский спортсмен Евгений Рукосуев занял четвертое место, проиграв победителю хозяину соревнований Томас Дукурсу 0,38 секунды.
Серебро на домашнем этапе завоевал брат Томаса Мартинс Дукурс (+0,06 сек.), бронзу - кореец Чон Сон Ки (+0,37).
Другие российские спортсмены Никита Трегубов (+0,69) и Владислав Семенов (+0,77) заняли седьмое и восьмое место.
7 января в немецком Винтерберге пройдет предпоследний этап Кубка мира.
источник: «Советский спорт»