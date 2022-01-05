Рукосуев выиграл золото на этапе Интерконтинентального кубка в немецком Альтенберге

Российский скелетонист Евгений Рукосуев стал победителем этапа Интерконтинентального кубка в немецком Альтенберге.
Как сообщает RT, 22-летний россиянин преодолел трассу за одну минуту 55 секунд и 37 сотых. Второе место занял хозяин соревнований немец Феликс Кайзингер, отставший на 0,05 секунды. Третьим финишировал британец Мэтт Уэстон (+0,35).
Добавим, что спортсмен является победителем Юношеских олимпийских игр 2016 года.
Соревнования в латвийской Сигулде завершатся 6 января.
источник: «RT на русском»