Евгений Рукосуев стал обладателем Интерконтинентального кубка по скелетону

Российский скелетонист Евгений Рукосуев стал обладателем Интерконтинентального кубка.

Спортсмен завоевал серебряную награду на заключительном этапе соревнований в немецком Альтенберге, что оказалось достаточным для победы в общем зачете, в котором россиянин набрал 912 баллов.

Второе место занял победитель этапа немец Феликс Зайбель, третьим стал его соотечественник и тезка Кайзингер.

Напомним, ранее олимпийский чемпион среди юниоров 2016 года Рукосуев выиграл этап соревнований в Латвии.