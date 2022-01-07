Третьяков стал третьим на седьмом этапе Кубка мира по скелетону в немецком Винтерберге

В немецком Винтерберге прошла вторая попытка на седьмом этапе Кубка мира по скелетону.

Именно она пошла в зачет всех соревнований, так как результаты первых выступлений были аннулированы после протеста сборной Германии на ненадлежащее качество стартового участка.

Победителем седьмого этапа Кубка мира стал латвийский скелетонист Мартинс Дукурс, опередивший немецкого спортсмена Акселя Юнга на 0,01 секунды. Третьим стал скелетонист из России Александр Третьяков (+0,05), его соотечественники Никита Трегубови и Владислав Семенов разделили седьмое место (+0,26).

Добавим, что после аннулированной первой попытки лидером был россиянин Третьяков.

На Кубке мира осталось провести лишь один этап, который пройдет 14 января в Швейцарии и будет являться также чемпионатом Европы.