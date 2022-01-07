Никитина заняла третье место на седьмом этапе Кубка мира по скелетону

В Германии завершились соревнования седьмого этапа Кубка мира по скелетону.
Победительницей по результатам двух попыток стала нидерландка Кимберли Бос, которая выиграла у занявшей второе место хозяйкой соревнований Жаклин Леллинг 0,24 секунды.
Третье и четвертое места остались за российскими спортсменками Еленой Никитиной (+0,43 сек.) и Юлией Канакиной (+0,45). Их соотечественница Алина Тарарыченкова заняла 15-е место (+1,30).
Заключительный этап Кубка мира по скелетону, который также носит статус чемпионата Европы, пройдет 14 января в швейцарском Санкт-Морице.
источник: «Советский спорт»