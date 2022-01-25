Российский скелетонист Никита Трегубов сдал сомнительный тест на коронавирус перед Олимпиадой в Пекине.
Напомним, что 26-летний спортсмен становился серебряным призером ОИ-2018.
«Пока рассказать ничего не могу, ждем повторных результатов тестов. В целом, в команде все здоровы, сдаем тесты каждый день», — приводит «Матч ТВ» слова главного тренера сборной России по бобслею и скелетону Данила Чабана.
Отметим, что Трегубов вошел в состав национальной команды, который сегодня опубликовала пресс-служба ОКР.
Добавим, что Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.
источник: Телеканал «Матч ТВ»