Российский скелетонист Никита Трегубов сдал сомнительный тест на коронавирус перед Олимпиадой в Пекине.

Напомним, что 26-летний спортсмен становился серебряным призером ОИ-2018.

«Пока рассказать ничего не могу, ждем повторных результатов тестов. В целом, в команде все здоровы, сдаем тесты каждый день», — приводит «Матч ТВ» слова главного тренера сборной России по бобслею и скелетону Данила Чабана.

Отметим, что Трегубов вошел в состав национальной команды, который сегодня опубликовала пресс-служба ОКР.

Добавим, что Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.