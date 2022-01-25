Никита Трегубов: Четыре дня борюсь, как могу, но пока тесты на коронавирус положительные

Российский скелетонист Никита Трегубов поделился эмоциями после того, как стало известно, что он сдал положительный тест на Covid-19.

Отметим, что 26-летний спортсмен должен был принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В случае, если Трегубов не сможет выступить на соревнованиях, его место в составе национальной команды займет Евгений Рукосуев.

– Сейчас я продолжаю находиться в состоянии шока, четыре дня борюсь, как могу, но пока тесты положительные. Очень хочу выступить на ОИ, предлагаю перенести мой вылет в Пекин на более поздние даты, чтобы у меня был шанс успеть выздороветь в срок. Хотя мне полчаса назад уже сказали, что в команде произошла замена, и в Пекин летит вместо меня другой спортсмен, – цитирует Трегубова ТАСС.

Добавим, что Трегубов является обладателем серебряной медали Игр 2018 года в Пхенчхане.