Трегубов и Семенов пропустят Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса

Глава Федерации бобслея России Елена Аникина сообщила о том, что скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов не смогут принять участие в Олимпийских играх-2022 по причине коронавирусной инфекции.

Напомним, что соревнования по скелетону пройдут в Пекине с 10 по 12 февраля, где будут разыгрываться два комплекта наград. Ранее сообщалось, что места спортсменов в составе национальной команды займут Евгений Рукосуев и Даниил Романов.

– К величайшему сожалению, Трегубов и Семенов точно не поедут на Олимпийские игры. Семенов тестировался в Сочи, выдержал весь карантин, но приехал в Москву и у него по-прежнему были положительные тесты. Вместо них летят Рукосуев и Романов, – цитирует Аникину «Матч ТВ».

Добавим, что 26-летний Трегубов является обладателем серебряной медали Игр 2018 года в Пхенчхане.