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Третьяков и Никитина пропустят первый тренировочный сбор национальной команды

Мероприятие пройдет с 23 мая по 8 июня в Кисловодске.
22 мая 2022 13:11
автор: Александр Поволоцкий

Сборная России по скелетону начнет подготовку к новому сезону без лидеров.

Как сообщает ТАСС, первый сбор национальной команды пропустят Александр Третьяков, Никита Трегубов и Елена Никитина.

«Первый сбор будет восстановительным, он направлен на подготовку организмов спортсменов к последующей серьезной тренировочной работе. Мы разрешили не приезжать в Кисловодск нашим опытным спортсменам Никитиной, Третьякову, Трегубову и Юлии Канакиной, Алине Тарарыченковой предстоит сдача экзаменов. Но тот же Евгений Рукосуев с завтрашнего дня уже начнет подготовку вместе с остальными молодыми спортсменами», — заявил старший тренер сборной России Денис Алимов.

Отмечается, что Третьяков и Трегубов примут участие в июньском сборе в Сочи, а Никитина прибудет в расположение сборной в июле.

источник: ТАСС
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Третьяков и Никитина пропустят первый тренировочный сбор национальной команды
Мероприятие пройдет с 23 мая по 8 июня в Кисловодске.
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