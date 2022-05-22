Третьяков и Никитина пропустят первый тренировочный сбор национальной команды

Сборная России по скелетону начнет подготовку к новому сезону без лидеров.

Как сообщает ТАСС, первый сбор национальной команды пропустят Александр Третьяков, Никита Трегубов и Елена Никитина.

«Первый сбор будет восстановительным, он направлен на подготовку организмов спортсменов к последующей серьезной тренировочной работе. Мы разрешили не приезжать в Кисловодск нашим опытным спортсменам Никитиной, Третьякову, Трегубову и Юлии Канакиной, Алине Тарарыченковой предстоит сдача экзаменов. Но тот же Евгений Рукосуев с завтрашнего дня уже начнет подготовку вместе с остальными молодыми спортсменами», — заявил старший тренер сборной России Денис Алимов.

Отмечается, что Третьяков и Трегубов примут участие в июньском сборе в Сочи, а Никитина прибудет в расположение сборной в июле.